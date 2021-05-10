Yunanistan bu kez de Türk denizcileri ölüme sürükledi: Adaya yanaştırılmayan denizcilerin imdadına Türk Sahil Güvenliği yetişti

Hırvatistan'dan satın aldıkları Amerikan bayraklı yelkenli ile Türkiye'ye dönerken yakıtları azalınca en yakındaki Yunan adasına yanaşmak isteyen Türk denizciler beklemedikleri bir tepki ile karşılaştı. Yunan Sahil Güvenliği, uluslararası denizcilik kurallarını hiçe sayarak teknenin yakıt ikmali için limana yanaşmasına izin vermedi.

"Derhal burayı terk edin"

Denizci Burak Geçtan, yaklaşık 12 saatlik bir takibe maruz kaldıklarını söyleyerek, “Kesinlikle yakıt almak vesilesiyle de olsa çıkarılmadık. Derhal burayı terk edin, hiç bir yere uğramayın denildi. Girit açıklarında da hava patladı. Uzun bir seyirle Rodos, rotamızın haricinde olan Datça'ya sığınmak zorunda kaldık” diye konuştu.

Yunan Sahil Güvenliği, Türk denizcileri açık denizde seyre zorladı

Yunan Sahil Güvenliği, beş Türk denizcinin bulunduğu gemiyi yelkenle, açık denizde seyre zorladı. TRT Haber'de yer alan habere göre, kötü hava şartlarında yelkenle seyretmek zorunda kalan Türk denizciler korku dolu anlar yaşadı.

REKLAM

Türk Sahil Güvenlik yetişti

Türk denizcilerin yardım çağrısına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Tekne, Datça Limanı'na çekildi.

GÜNDEM Yunan'ın ölüme terk ettiği 61 göçmeni Türk Sahil Güvenlik'i kurtardı

GÜNDEM Yunanistan'ın ittiği lastik bottaki 54 kaçak göçmenin imdadına Türk Sahil Güvenliği yetişti