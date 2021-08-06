Dünya Yunanistan da yangınlarla mücadele ediyor Yüzlerce ev kül oldu
AVRUPA

Yunanistan da yangınlarla mücadele ediyor:  Yüzlerce ev kül oldu

Yunanistan’da da başta Mora Yarımadası’ndaki antik Olympia Köyü yakınları ve Eğriboz Yarımadası olmak üzere ülkenin birçok yerinde orman yangını var. Antik kentte altı mahalle tahliye edildi. Eğriboz’da da 15 köy boşaltılırken, yüzlerce ev kül oldu. Bölgede “acil durum” ilan edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistan da yangınlarla mücadele ediyor: ​Yüzlerce ev kül oldu
Günlerdir süren ve yüzlerce evi kül eden orman yangınları, Mora Yarımadası’ndaki antik Olympia Köyü’ne sıçradı.

Rekor sıcaklıkların yaşandığı Yunanistan’da başta Mora Yarımadası’ndaki antik Olympia Köyü yakınları ve Eğriboz Yarımadası olmak üzere, ülkenin birçok yerinde çıkan orman yangınları sebebiyle, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yunan itfaiye ekipleri, her iki bölgede perşembe sabahı söndürme çalışmalarına yeniden başladı. Olympia antik kentindeki arkeolojik bölgelerin korunması amacıyla ilave tedbirler alındı. Yetkililer, yangınların kentin kuzeyindeki Lala bölgesine ilerlediğini aktardı. Antik kentte altı farklı mahallenin tahliye edildiği bildirildi. Perşembe sabahı itibariyle Olympia ile Eğriboz yarımadasında devam eden yangınlar için 170 itfaiye eri, yaklaşık 5 arazöz ile 6 yangın söndürme uçağı ve helikopterinin çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı. Bölgede “acil durum” ilan edildi.

ORDUYU YARDIMA ÇAĞIRDILAR

  • Bu arada ülkenin birçok yerinde etkili olan orman yangınlarına Yunan ordusunun müdahale etmesi kararlaştırıldı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, Genelkurmay Başkanı General Konstandinos Floros ile ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Miçotakis’in talimatıyla siyasi ve askeri liderlerle gerçekleştirilen toplantıda, orman yangınlarını söndürme çalışmalarına Yunan ordusunun tüm imkanlarından yararlanılmasının kararlaştırıldığını açıkladı. General Floros yangın söndürme çalışmalarına Yunanistan Sivil Savunma Genel Sekreterliği ile koordinasyon halinde karada, havada ve denizde destek vereceklerini belirtti. Floros, bunun için ilk aşamada 500 kişilik askeri personel, 63 araç ve 39 uçak tahsis edildiğinin bilgisini verdi.

522 bin hektar yandı

Avrupa’da ve çevresindeki ülkelerde çıkan orman yangınlarına yönelik uydu görüntüleri ile yangın verilerini paylaşan Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi’nin (EFFIS) son verilerine göre, 2021 yılı içerisinde Avrupa’da meydana gelen orman yangını sayısı bin 934’e yükseldi. EFFIS, 43 ülkede alevlerin toplam 522 bin 361 hektar ormanlık alanı küle çevirdiğini kaydetti. Ayrıca son 4 günde 103 yangının daha meydana geldiği ve 88 bin 661 hektar alanın yandığı kaydedildi.

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