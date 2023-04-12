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Dünya

Yunanistan Dışişleri Bakanı: "Türkiye ile her zaman samimi bir iş birliğinin yollarını arıyoruz"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mayıs ayında yapılacak seçimler sonrasında enerji alanı dahil olmak üzere Türkiye ile iş birliğini geliştirmekten memnuniyet duyacaklarını açıkladı.

10:46 . 12/04/2023 Çarşamba
AA
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ile iş birliğini geliştirmekten memnuniyet duyacaklarını açıkladı.


Bakan Dendias, iki ülkede Mayıs ayında yapılacak seçimler sonrasında enerji dahil çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmek istediklerini söyledi.


Türkiye ile iş birliği mesajı


Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, iki ülkede Mayıs ayında yapılacak seçimler sonrasında enerji alanı dahil olmak üzere Türkiye ile iş birliğini geliştirmekten memnuniyet duyacaklarını açıkladı.


Atina'da Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Dendias,
"Yunanistan Türkiye ile her zaman samimi ve dürüst bir iş birliğinin yollarını aramaktadır"
dedi.

Akdeniz'de Yunanistan, AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti, Mısır, Fransa, İsrail, İtalya, Ürdün ve Filistin Özerk Yönetimi arasında kurulan Doğu Akdeniz Doğal Gaz Forumu'nun Türkiye'ye de açık olduğunu belirten Dendias,
"Bu foruma diğer ülkelerin de katılımını memnuniyetle karşılayacağımızı belirtmek isterim. Ancak bunun net bir koşulu var: O da uluslararası hukuka, uluslararası deniz hukukuna saygıdır"
diye konuştu.

Yunanistan ve Mısır ayrıca Akdeniz'de deniz altına döşenecek bağlantı kablolarıyla Mısır'dan AB ülkelerine elektrik ihracatını kolaylaştırması hedeflenen bir proje üzerinde de çalışıyor. Yunan Copelouzos şirketi öncülüğündeki projenin maliyetinin 3,5 milyar euroyu bulması bekleniyor.







#Yunanistan
#Türkiye
#iş birliği
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