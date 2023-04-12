Yunanistan Dışişleri Bakanı: "Türkiye ile her zaman samimi bir iş birliğinin yollarını arıyoruz"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ile iş birliğini geliştirmekten memnuniyet duyacaklarını açıkladı.
Bakan Dendias, iki ülkede Mayıs ayında yapılacak seçimler sonrasında enerji dahil çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmek istediklerini söyledi.
Türkiye ile iş birliği mesajı
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, iki ülkede Mayıs ayında yapılacak seçimler sonrasında enerji alanı dahil olmak üzere Türkiye ile iş birliğini geliştirmekten memnuniyet duyacaklarını açıkladı.
Yunanistan ve Mısır ayrıca Akdeniz'de deniz altına döşenecek bağlantı kablolarıyla Mısır'dan AB ülkelerine elektrik ihracatını kolaylaştırması hedeflenen bir proje üzerinde de çalışıyor. Yunan Copelouzos şirketi öncülüğündeki projenin maliyetinin 3,5 milyar euroyu bulması bekleniyor.