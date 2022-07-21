Dünya Yunanistan Ege adalarına anti-SİHA sistemleri kurmaya başladı
AVRUPA

Yunanistan Ege adalarına anti-SİHA sistemleri kurmaya başladı

Türkiye'nin savunma sanayideki gururu İHA ve SİHA'lara karşı savunmasız kalan Yunanistan çözümü anti-SİHA sistemleri kurarak buldu. ABD ve Yunan basını, İsrail'den alınan anti SİHA sisteminin Ege adalarına kurulacağını yazdı.

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Haber Merkezi Diğer
​Yunanistan Ege adalarına anti-SİHA sistemleri kurmaya başladı
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Türkiye'ye karşı ardı ardına provokartif girişimlerde bulunan Yunanistan'ın yakın zamanda ABD ve İsrail'den aldığı ve almayı planladığı silahlar dikkat çekiyor. Alınan silahlar ise Yunan ve ABD basınında geniş yer buldu. Yunanistan Parlamentosu bu ay başında ABD'den üç MQ-9B Sea Guardian silahlı insansız hava aracı (SİHA) alma kararını onadı.

MALİYETİ 400 MİLYON DOLAR

ABD kökenli uluslararası savunma yayın organı The Defense Post'a göre Yunanistan'in SİHA paketi için yaklaşık 400 milyon dolar ödeyeceği ifade edilmekte. Yunan Ekathimerini gazetesi de Atina Ege'deki adalara, gizli ve kritik noktalara Anti-SİHA sistemleri kuruyor. Sistemin İsrail'in hava sahasını koruyan Demir Kubbe'nin SİHA karşıtı şekilde yeniden düzenlenmiş hali olduğu belirtildi. Hedef ise Türkiye'nin havacılıktaki gözbebekleri Bayraktar ve ANKA SİHA'larını etkisiz kılmak.

ABD PİYON OLARAK KULLANDI

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, ABD'nin en etkili savunma yayın organlarından Breaking Defense'de Yunanistan'ın ABD'den ilk etapta 20 adet F-35 savaş uçağı alacağının açıklanmasının ardından konu hakkındaki uzmanların görüşlerine yer verildi.

ABD'de çok sayıda düşünce kuruluşunun önde gelen Türkiye uzmanlarından olan Nicholas Danforth konu hakkında şu düşüncelerini dile getirdi:

  • "F-35'lerin Yunanistan'a satışı Ankara'yı öfkelendirecektir. Türkiye'de, ABD'nin Türkiye'yi kontrol edebilmek için Yunanistan'ı piyon gibi kullandığı yönünde bir söylem yükseliyor ve ABD-Yunanistan ilişkilerinin derinleşmesi endişe yaratıyor."

'EKONOMİSİ F-35'LERİ KALDIRMAZ'

Görüşlerine başvurulan uzmanlar, Yunanistan ekonomisinin halen çok kırılgan olduğunu F-35'lerin ödemesinin nasıl yapılacağının belli olmadığını vurgulayarak "Bir F-35 uçağının maliyeti en az 78 milyon dolara mal oluyor. En iyi durumunda bile Yunanistan'ın F-35 filosuna sahip olması oldukça zorlayıcı" ifadelerini kullandı.

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