Dünya Yunanistan koronayla mücadelede ekonomik darboğazda Dördüncü dalga gelirse işimiz biter
AVRUPA DÜNYA

Yunanistan koronayla mücadelede ekonomik darboğazda: Dördüncü dalga gelirse işimiz biter

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle turizm ve deniz trafiği gelirleri kesilen Yunanistan’ın ekonomisinde tarihi bir çöküş yaşanıyor. Atina yönetimi, muhtemel dördüncü dalgaya karşı tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. Yunanistan Kalkınma ve Yatırımlar Bakanı Adonis Georgiadis, "Para yok. Koronavirüs kışın gelirse işimiz biter" uyarısında bulundu.


Haber Merkezi Diğer
Yunanistan koronayla mücadelede ekonomik darboğazda: Dördüncü dalga gelirse işimiz biter
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis

Euro bölgesinde daha önce geri ödenmeye yüksek seviyelerde kredilerle gündeme gelen Yunanistan, pandemi nedeniyle maddi açıdan zorluklarla karşı karşıya kaldı. Yunan basınından Ethnos gazetesinin haberine göre, Yunanistan Kalkınma ve Yatırımlar Bakanı Adonis Georgiadis, koronavirüs salgınında dördüncü dalga olasılığına işaret ederek, "Olgunlaşmamız gerekiyor." dedi.

YUNAN BAKANDAN "PARA YOK" UYARISI

Georgiadis, "Para yok. Koronavirüs kışın gelirse işimiz biter." uyarısında bulundu. Herkesin aşılanması gerektiğini belirten Yunan bakan, iş insanlarıyla yaptığı konuşmada, "Diğer kişinin aşı olmaya gitmemesi benim suçum mu? Ne siz, ne ben, ne de iş insanı suçlu. Virüs hayatımızın bir gerçeği. Gardiyan değilim, herkesi ikna edemem." dedi.

Ekonomik krizin eşiğindeki Yunanistan’da halk umudunu Osmanlı definelerine bağladı: Cihazı alan kazıya koştu
DÜNYA
Ekonomik krizin eşiğindeki Yunanistan’da halk umudunu Osmanlı definelerine bağladı: Cihazı alan kazıya koştu

Yunan ekonomisi çöküşte: Limanlarını bir bir satıyor
DÜNYA
Yunan ekonomisi çöküşte: Limanlarını bir bir satıyor
Abone Ol Google News
45 yıl sonra azmin zaferi

45 yıl sonra azmin zaferi

​74'lük Nimet teyze tıp fakültesinden mezun oldu.
Beş soruda üçüncü doz

Beş soruda 'üçüncü doz'

İşte 'hatırlatma' dozunda merak edilenler.
Mücadelemiz bitmeyecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nı açıklıyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız.

​Ayşe nine için 'samanlıkta iğne arar gibi' kan arıyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.