Dünya Yunanistan yakayı ele verdi
AVRUPA

Yunanistan yakayı ele verdi

Ülkesine kaçan göçmenleri, döverek Türkiye sınırına gönderen Yunanistan’ın skandal uygulaması belgelendi. Yunan askerinin göçmenleri botlara bindirerek, Türkiye tarafına götürdüğünü gösteren görüntüler ortaya çıktı. Yunan yetkililer, Alman Der Spiegel dergisinde yayınlanan görüntüler için yorum yapmaktan kaçındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Görüntülerde kar maskeli ve kamuflaj kıyafetli Yunan askerlerinin botlarla göçmenleri sınırın Türkiye tarafına taşıması görülüyor.
Görüntülerde kar maskeli ve kamuflaj kıyafetli Yunan askerlerinin botlarla göçmenleri sınırın Türkiye tarafına taşıması görülüyor.

Alman Der Spiegel dergisi, Yunanistan’ın düzensiz göçmenleri Türkiye’ye yasa dışı şekilde sınır dışı ettiğine dair görüntüler yayınladı. Derginin haberinde, Yunanistan hükümetinin Türkiye sınırında düzensiz göçmenleri zorla geri gönderdiğine yönelik iddiaları sürekli yalanladığı ancak kendilerine ulaşan videolarda Meriç Nehri’nde göçmenlerin Türkiye’ye yasa dışı şekilde geri gönderilmelerinin görülebildiği kaydedildi.

TÜRK TARAFINA GÖTÜRÜLÜYORLAR

Haberde, muvazzaf asker ve eski polislerden oluşan 6 kişilik ekip tarafından Meriç’te bu tür geri göndermelerin sistematik halde yapıldığı aktarıldı. Dergiye 611 parçadan oluşan video görüntüleri gönderildiği ifade edilen haberde, Meriç’in Türk tarafında yer alan güvenlik kamerası görüntülerinde, askeri kamuflaj giysili maskeli kişilerin insan gruplarını botlarla Yunan tarafından Türk tarafına götürdüğünün görüldüğü anlatıldı. Görüntülerde, insanların aralarında Afganistan ve Pakistan’da konuşulan Peştucanın da bulunduğu çok sayıda lisan konuştuğu kaydedildi. Görüntülerin Londra’daki Goldsmith Üniversitesinde de analiz edildiği belirtilen haberde, bu tür videoların geçek olmasının hiçbir zaman doğrulanamayacağı ifade edildi.

Uluslararası hukuka aykırı

  • Bitkiler, ağaçların gölgeleri ve nehrin genişliği uydu görüntüleriyle karşılaştırılarak, görüntülerin tümünün aynı gün ve yerde çekildiğinin tespit edildiği aktarılan Der Spiegel’in haberinde, maskeli kişilerin kimliklerinin tespit edilemediği ancak bunların Yunan makamlarına bağlı olduğu veya onların talimatıyla hareket ettiğine ilişkin emarelerin bulunduğu vurgulandı. Maskeli kişilerin, Yunan sınır güçlerinin de kullandığı modelde araca bindikleri, nehrin karşı bölgesinin Yunan askeri alanı olduğu ve çok az insanın buraya girebildiği kaydedilen haberde, maskeli bir kişinin ise Yunan aksanıyla İngilizce konuştuğu kaydedildi. Haberde, bu tür geri göndermelerin hem AB Temel Haklar hem de Cenevre Sözleşmesi’ni ihlal ettiği, uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilerek, Yunan polisinin ise bu iddiaları yalanladığına işaret edildi.

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