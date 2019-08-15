Dünya Yunanistan yangını 3 gündür söndürülemiyor
AVRUPA

Yunanistan yangını 3 gündür söndürülemiyor

Yunanistan yangını 3 gündür söndürülemiyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyinde Evia adasında 3 günden bu yana meydana gelen orman yangını söndürülemiyor. İtalya'nın 2 söndürme uçağıyla destek verdiği yangında 4 kasaba ve yüzlerce kişi tahliye edildi. Bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

Haber Merkezi IHA
Eğriboz Adası.
Eğriboz Adası.

Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda 3 gündür devam eden orman yangını söndürülemiyor.

  • Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda Salı sabahı başlayan orman yangınına yönelik müdahale çalışmaları 3 gündür hem havadan hem de karadan devam ediyor. Yetkililer, yangının iki aktif cephesi olduğunu ve gece boyunca devam eden çalışmalar sırasında ara ara patlamaların yaşandığını açıkladılar.

Yüzlerce kişi bölgeden tahliye edildi.

Adanın büyük kısmını kaplayan ormanlık alanlar küle dönerken adadaki çok sayıda zeytinlik de alevlere teslim oldu. Eğriboz Adası’nda 8 kişinin hafif yaralandığı Makrymalli köyünde bazı evlerde hasar meydana gelirken çok sayıda araç da yandı.

4 köy boşaltıldı

Salı günü tahliye edilen köylerden Kontodespoti sakini Vasilis Pirgos, "Yangını kontrol altına almak ve köye sıçrayarak evlerimizi yakmasını engellemek için her türlü yolu denedik. Neyse ki havadan destek aldık. Köyün üzerine sürekli olarak su boşaltan çok sayıda helikopter vardı. Evlerimizi kurtarmayı başardık” dedi.
Adadaki alevlerin rüzgar ve sıcak havanın etkisiyle yayılması üzerine bölgede acil durum ilan edilmişti.

250 itfaiye görevlisi yangına müdahale ediyor.

Afet bölgesini ziyaret eden Başbakan Kiryakos Miçotakis, kontrol altına alınmayan yangınla mücadele için diğer Avrupa ülkelerinden yardım istendiğini açıklamıştı. Miçotakis’in çağrısı üzerine İtalya’dan gönderilen 2 adet yangın söndürme uçağının da katıldığı müdahale çalışmalarında yaklaşık 250 itfaiyeci görev alırken, 4 köy de tahliye edilmişti.

Yunanistan'daki yangına Avrupa'dan destek geldi
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Yunanistan'daki yangına Avrupa'dan destek geldi
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