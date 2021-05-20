Dünya Yunanistan yine alevlere teslim
AVRUPA

Yunanistan yine alevlere teslim

Yunanistan'da başkent Atina'ya yaklaşık 90 km mesafedeki Mora yarımadasındaki tatil beldesinde yangın çıktı. Yaklaşık 300 kişi bölgeden tahliye edildi.

Haber Merkezi Diğer
Yunanistan yine alevlere teslim
Reuters alevlere teslim olan bölgelerden fotoğraflar paylaşırken, yangının boyutu gözler önüne serildi.

Yaz aylarına girilirken çok sayıda yangına maruz kalan Yunanistan'da yeniden bir yangın paniği yaşanıyor.

Başkent Atina'ya 90 kilometre uzaklıkta bulunan Mora Yardımadası'ndaki bir tatil beldesi çarşamba günü alevlere teslim oldu.

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Komşu alev alev yanıyor

Bölgedeki köyler tahliye edildi. Bir itfaiye yetkilisi, yetkililerin önlem olarak Gerania Dağı çevresindeli altı köy ve iki manastırın boşaltılmasını emrettiğini söyledi. Polis sözcüsü Theodoros Chronopoulos de Reuters'e verdiği demeçte, "Yaklaşık 300 kişi tahliye edildi" ifadelerini kullandı.


180'den fazla itfaiyeci; 62 itfaiye aracı, 17 uçak ve 3 helikopterle birlikte yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

  • Olayda şimdiye kadar can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

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