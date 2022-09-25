Yunanistan yine çocuk öldürdü

Ege’de Yunan katliamlarına her gün bir yenisi ekleniyor. 9 aylık Asım Bebek ve 4 yaşındaki Abdülvahap’ın boğularak öldürülmesinin yankıları sürerken dün bir facia daha yaşandı. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, mültecileri taşıyan botu batırdı. 4’ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Midilli Adası önlerinde Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından geri itilen düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında battı. Göçmenlerden 15’i kurtarılırken, 4’ü çocuk 6’sının cansız bedenine ulaşıldı.

MÜLTECİLERİ ÖLÜME GÖNDERDİLER

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında seyir halindeki balıkçı teknesinde bulunanlar, denizdeki düzensiz göçmenleri gördü. Balıkçılar, göçmenleri kurtarma çalışması başlatırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na da haber verdi.

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SAHİL GÜVENLİK 15 KİŞİYİ KURTARDI

Bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi. Kurtarma çalışması sonucu 7’si çocuk 15 düzensiz göçmen kurtarılırken, 4’ü çocuk 6 göçmenin de cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olabileceği değerlendirilen göçmenlerin bulunması amacıyla bölgede arama-kurtarma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Bir teknede 231 göçmen

Denizde bir grup düzensiz göçmenin balıkçı teknesiyle hareket halinde olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler yönlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itilen ve İtalya’ya gitmek üzere uluslararası sulara çıkmaya çalışan tekneyi durdurdu. Teknedeki 231 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı karaya çıkarıldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen düzensiz göçmenlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan iki zanlı, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Aydın ve İzmir’de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ve motor arızası nedeniyle sürüklenerek yardım isteyen 164 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

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