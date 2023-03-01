|
Reklam
Reklam
Dünya

Yunanistan’da 3 gün ulusal yas

Yunanistan’ın Tempi bölgesinde şu ana kadar 36 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası nedeniyle 3 gün ulusal yas ilan edildi.

17:22 . 1/03/2023 Çarşamba
IHA
Yunanistan'da meydana gelen tren kazasında 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yunanistan'da meydana gelen tren kazasında 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yunanistan’ın Larissa kentinin kuzeyinde yer alan Tempi bölgesinde yük treni ile yolcu treninin kafa kafaya çarpışması sonucu 36 kişinin hayatını kaybettiği, kazanın ardından 3 gün ulusal yas ilan edilmesine karar verildi. Buna göre 1 Mart-3 Mart arasında tüm kamu binalarında bayraklar yarıya indirilirken, halka açık etkinlikler iptal edildi.

Siyasi partiler de Nisan ayında yapılması beklenen genel seçimler için kampanyalarını askıya aldı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, ülke tarihinin en büyük demiryolu kazasının meydana geldiği bölgeye giderek açıklamalarda bulundu.

Miçotakis,
"Tek bir şeyin garantisini verebilirim, bu trajedinin nedenlerini bulacağız ve böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız"
diye konuştu.

Çoğu üniversite öğrencisiydi

Atina’dan Selanik’e giden yolcu treninin birinci ve ikinci vagonunun çarpışmanın şiddetiyle tamamen ezildiği, üçüncüsünün ise raydan çıktığı öğrenildi.

Demiryolu şirketi Hellenic Train verilerine göre yolcu treninde 342 yolcu ve 10 mürettebat, yük treninde ise 2 mürettebat bulunuyordu.

Yolcu trenindekilerin çoğunun ise öğrencilerden oluştuğu belirtildi.

İki trenin çarpışmadan önce "kilometrelerce" aynı hat üzerinde birbirine doğru seyir halinde olduğu aktarıldı.Çarpışmanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



#yunanistan
#ulusal yas
#tren kazası
1 saat önce
default-profile-img
Yunanistan’da 3 gün ulusal yas
Kayseri'de 4 bin 804 yapı depremde hasar gördü
Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu
İtalya'daki tekne faciasında acı bilanço artıyor
Alibeyköy Barajı'nda su çekilince otomobil ortaya çıktı
CANLI | Omuz Omuza bağış kampanyası
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.