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Dünya

Yunanistan'da 4.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Yunanistan'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

16:54 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Yunanistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 15:33'de gerçekleştiği açıklanan depremin derinliğinin yaklaşık 6 kilometre olduğu kaydedildi.




#Yunanistan
#deprem
#Aitolia and Akarnania
1 saat önce
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