Yunanistan’da 5.7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerel saatle 10:49'da meydana gelen depremin can ya da mal kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerel saatle 10:49'da meydana gelen depremin can ya da mal kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.
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