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Yunanistan'da Avrupa savunması endişesi

Yunanistan'da Avrupa savunması endişesi

04:005/04/2025, Cumartesi
G: 5/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Nikos Dendias
Nikos Dendias

Yunanistan Türkiye'nin Avrupa güvenliğindeki rolünden rahatsız. Ortak Avrupa savunmasına hangi ülkelerin katılacağının ciddiyetle tartışılmasını isteyen Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Avrupa ordusunu desteklediğini söyledi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ortak Avrupa savunması projesine katılacak üçüncü ülkelerin hangileri olacağının ciddiyetle tartışılmasından yana olduğunu kaydetti. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin savunma bakanlarını, Polonya'nın başkenti Varşova'da biraraya getiren gayriresmi toplantıda basına açıklama yapan Dendias, Yunanistan'ın ortak Avrupa savunması fikrini desteklediğini vurguladı. Dendias, “Öte yandan hangi üçüncü ülkelerin Avrupa projesine katılacağını ciddiyetle tartışmalıyız. Zira, katılım sağlayacak üçüncü ülkeler, AB ülkelerinin ilke ve değerlerine bağlılık göstermeli. AB üye devletlerini tehdit eden ülkeler, hiçbir şekilde Avrupa savunma yapısına dahil edilmemelidir” diye konuştu.


#Yunanistan
#Avrupa
#savunma

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