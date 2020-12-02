Yunanistan’da bahane bitmiyor!

Oruç Reis’in limana dönmesiyle, Türkiye ile Yunanistan arasında NATO nezdinde aylardır devam eden müzakerelerdeki düğümün açılmasına yönelik beklentiler arttı. Ancak diplomasi kaynakları, “Yunanistan bahane arıyor” dedi. Kaynaklar, “Oruç Reis çalışmalarını tamamlayarak döndü. ‘Yunanistan ile görüşün’ diyen ülkelere, biz hazır olduğumuzu ilettik. Yunanistan da ‘Gemi orada biz görüşemeyiz’ dediler. Biz şu an hazırız, Yunanistan’ın başka bir bahanenin arkasına sığınmaması lazım. Öz güveni varsa gelir görüşürüz” bilgisini verdi.
ŞIMARIKLIK VE İFTİRA
- Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin kendilerini desteklemeyen herkese yönelik iftiralarda bulunduğunu anlatan kaynaklar, “Yunanistan ve Rum kesimi kendilerini desteklemeyen herkese çok çirkin iftiralarda bulunurlar. Eskiden beri Yunanistan’ı herkes şımarık olarak biliyor” dedi. Türkiye ile Yunanistan arasında NATO nezdindeki görüşmelerde istikşafi görüşmelerin yeniden başlatılması kararlaştırılmış, görüşmelerin İstanbul’da yapılacağı açıklanmış ve bu doğrultuda iki ülke arasında son temas, kasım ayının başlarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias arasındaki telefon görüşmesi olmuştu. Ancak görüşmelerin başlatılması kararına Yunanistan ‘Oruç Reis’in görevi’ bahanesiyle uymamıştı.