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Dünya

Yunanistan'da çiftçiler Türkiye sınırında yol kapatma eylemi düzenleyecek

Yunanistan'da, yaklaşık bir aydır hükümetin tarım politikasını protesto eden çiftçiler, bu akşam Yunanistan ile Türkiye arasındaki sınır kapısını kapatarak eylem yapacak.

17:35 - 19/02/2024 Pazartesi
AA
Arşiv
Arşiv

Yunan basınındaki haberlerde, çiftçilerin bugün, hükümete baskıyı artırmak için TSİ 18.00-22.00'de Kipi Sınır Kapısı'nda yol kapatma eylemi yapacağı ifade edildi.


Çiftçilerin, sınırı sadece tırlara kapatacağı aktarılan haberlerde, otomobil ve otobüslerin geçişlerine izin verileceği kaydedildi.



Yarın Atina'da gösteri yapılacak


Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile düzenledikleri toplantıdan sonra tüm taleplerinin karşılanmadığını aktaran çiftçiler, seslerini duyurmak için yarın akşam Atina'da parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda traktörlerle gösteri yapmayı planlıyor.


Çiftçilerin yarın sabah saatlerinde çeşitli noktalardan Atina'ya hareket etmesi bekleniyor.

Çiftçiler, zarar gören mahsulleri için kendilerine tazminat ödenmesi, elektrik tarifelerinde indirim gibi taleplerde bulunuyor.


Kuzey Makedonya sınırını 14 Şubat'ta traktörleriyle 2 saatliğine tırlara kapatmaya çalışan çiftçilere polisin müdahale etmesi üzerine arbede yaşanmıştı.




#çiftçi
#Kipi Sınır Kapısı
#YUNANİSTAN
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