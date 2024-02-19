Yunanistan'da çiftçiler Türkiye sınırında yol kapatma eylemi düzenleyecek

Çiftçilerin, sınırı sadece tırlara kapatacağı aktarılan haberlerde, otomobil ve otobüslerin geçişlerine izin verileceği kaydedildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile düzenledikleri toplantıdan sonra tüm taleplerinin karşılanmadığını aktaran çiftçiler, seslerini duyurmak için yarın akşam Atina'da parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda traktörlerle gösteri yapmayı planlıyor.