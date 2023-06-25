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Dünya

Yunanistan'da halk yeniden sandık başında

Yunanistan’da halk, genel seçimler için yeniden sandık başında. 21 Mayıs’ta düzenlenen seçimlerde 151 milletvekili sayısına hiçbir parti ulaşamadığı için hükümet kurulamamıştı. Mevcut Başbakan Kiryakos Miçotakis’in partisi Yeni Demokrasi, yeterli milletvekili sayısına ulaşarak hükümeti kurmayı hedefliyor.

12:05 . 25/06/2023 Pazar
DHA
Kiryakos Miçotakis.

Kiryakos Miçotakis.

Yunanistan’da halk genel seçimler için sandık başında. Ülkede 21 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerde, mevcut Başbakan Kiryakos Miçotakis’in partisi Yeni Demokrasi mecliste 146 sandalyenin sahibi oldu. Ülkedeki seçim sistemine göre tek partinin hükümeti kurması için 151 sandalyeye sahip olması gerekiyor. Önceki seçimlerde oyların yüzde 40.79’unu alan Yeni Demokrasi Partisi, bu seçimlerde 151 sandalyeye ulaşarak hükümeti kurmayı hedefliyor.
Yunanistan meclisinde 300 sandalye bulunuyor.

Miçotakis, koalisyona hayır dedi

Yunan medyası, 21 Mayıs seçimlerinin ardından Başbakan Miçotakis’in önünde iki seçeneğin bulunduğunu yazmıştı. Miçotakis, koalisyonla birlikte hükümeti kurmak yerine ikinci kez seçime gitmeyi tercih etti.

Seçimlerde 9 milyon 813 bin 595 kayıtlı seçmen bulunuyor. Bir önceki seçimde oy veren seçmen sayısı 6 milyon 50 bin 504 olarak açıklanmıştı.


#Yunanistan
#Seçim
#Kiryakos Miçotakis
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