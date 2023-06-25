Yunanistan'da halk yeniden sandık başında

Yunanistan’da halk genel seçimler için sandık başında. Ülkede 21 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerde, mevcut Başbakan Kiryakos Miçotakis’in partisi Yeni Demokrasi mecliste 146 sandalyenin sahibi oldu. Ülkedeki seçim sistemine göre tek partinin hükümeti kurması için 151 sandalyeye sahip olması gerekiyor. Önceki seçimlerde oyların yüzde 40.79’unu alan Yeni Demokrasi Partisi, bu seçimlerde 151 sandalyeye ulaşarak hükümeti kurmayı hedefliyor.