Dünya Yunanistanda sığınmacı grevi
AVRUPA

Yunanistan’da sığınmacı grevi

Ege Denizi’ndeki Yunan adalarında ikamet eden halk, Atina’nın sığınmacı meselesine kayıtsızlığına isyan etti. Sığınmacı akınına uğrayan Sisam, Midilli ve Sakız adalarında bölgesel ve yerel yönetimler ile meslek örgütleri genel greve gitti. Bölge valisi Kostas Moutzouris yaptığı açıklamada, “Bu bir genel grev. Adalarımız acı çeken insanların kayıp ruhlarının deposu olamaz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Midilli’de belediye başkanı, eski milletvekilleri ve üst düzey bürokratların da bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi, adanın merkezinde biraraya gelerek Ege ve Ada Politikası Genel Sekreterliği’ne yürüdü.
Midilli’de belediye başkanı, eski milletvekilleri ve üst düzey bürokratların da bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi, adanın merkezinde biraraya gelerek Ege ve Ada Politikası Genel Sekreterliği’ne yürüdü.

Ege ve Akdeniz’de Türkiye’ye karşı cephe kurma arayışında olan Yunan hükümeti, ülkedeki sorunları çözmede acziyet yaşıyor. Özellikle Türkiye’nin işbirliği girişimlerine ve yoğun denetimlerine karşın, sığınmacı krizini yönetme konusunda büyük başarısızlık yaşayan Atina’ya, Ege Denizi’ndeki Yunan adalarındaki halktan yönelen tepki öfkeye dönüşmüş durumda. Deutsche Welle’nin haberine göre, Yunanistan’ın sığınmacı akınına uğrayan Sisam, Midilli ve Sakız adalarında bölgesel ve yerel yönetimler ile meslek örgütleri genel greve gitti. Adaların belediye başkanları ve her meslek grubunu temsil eden dernekler, grevle adalardaki sığınmacı yükünün azaltılmasına dikkat çekmeyi hedefledi.

“ARTIK TAŞIYAMIYORUZ” İSYANI

Bölgedeki siyasetçiler ve ticari işletmelerin bağlı bulunduğu dernekler yaptıkları açıklamada, “Atina hükümeti hemen her gün Türkiye’den gelen sığınmacıları adalarda kayıtlara geçirilmelerinin ardından anakaraya göndermeli” denildi. Sisam adasındaki liman kenti Vathi’nin Belediye Başkanı Giorgos Stantzos, “Bu küçük kentimizdeki durumu artık taşıyamıyoruz. Bizim de insan haklarımız var” diye konuştu. Üç adada birçok dükkan genel grev nedeniyle açılmadı.

KAYIP RUHLARIN DEPOSU OLAMAYIZ

Bölge valisi Kostas Moutzouris Yunan Open televizyonuna yaptığı açıklamada, “Bu bir genel grev. Adalarımız acı çeken insanların kayıp ruhlarının deposu olamaz” dedi. Midilli’deki en büyük sığınmacı kampı olan Moria’nın resmi olarak 2 bin 840 kişilik kapasiteye sahip olduğu kampta şu an 19 bin sığınmacının kaldığı bildirildi. İnsan hakları kuruluşları uzun süredir adalardaki sığınmacı kamplarındaki yaşam standartlarının kötü olduğuna dikkat çekiyor.

Toplama kampı kuracak

Yunan polisi mültecilere sert müdahalelerde bulunuyor.
  • Yunan hükümetinin daha önce Ege Denizi’nde Sisam, Sakız ve Midilli adalarına ‘Toplama Kampları’ kuracağı ortaya çıkmıştı. Her biri 4500 kişilik planlanan kampların dünyadan tamamen tecrit edileceği belirtilmişti. Hükümetin skandal planı ada halkını isyan ettirmişti. Halk, hükümetin bu konudaki kararını geri almasını talep etmişti.

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