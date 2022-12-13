Dünya Yunanistanda şirketlere telekulak baskını
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Yunanistan'da şirketlere telekulak baskını

Ege Adaları ve Doğu Akdeniz'de gerilime neden olan Yunanistan'da 'telekulak' skandalında flaş bir gelişme yaşandı. Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberde, yetkili savcılık makamlarının casus yazılım programı "predator" ile ilgili şirketlerle ilişkisi bulunan kişilere baskın düzenlediği bildirildi.

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Yunanistanda şirketlere telekulak baskını
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis

Yunanistan'da dinleme skandalında kullanıldığı iddia edilen "predator" isimli casus yazılım programıyla ilgili şirketlere baskın düzenlendi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberde, yetkili savcılık makamlarının casus yazılım programı "predator" ile ilgili şirketlerle ilişkisi bulunan kişilere ait verilere sahip olduğu, söz konusu verilerin çeşitli evrak ve tanıkların ifadelerinden elde edildiği belirtildi.

Casus yazılımla ilgili olduğu düşünülen altı şirkete baskın yapıldığı aktarılan haberde, savcılık makamlarının bundan sonra atacakları adımları baskın sonucu elde edilecek bilgiler doğrultusunda belirleyeceği ifade edildi.

Yunanistan'da 'da dinleme skandalı, nisanda Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım programı "predator" tespit edilmesinin ardından gündeme gelmişti.

Yunan basınında çıkan haberlerde, içlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da bulunduğu çok sayıda önemli siyasi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının "dinlendiği" ileri sürülmüştü.

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Ülkede telefonları "dinlendiği" iddia edilen siyasi, bürokrat, gazeteci ve iş adamları listesine yeni isimler eklendi.

"Documento" gazetesinin yeni yayımladığı listede telefonlarının dinlenildiği öne sürülenler arasında Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da dahil olduğu Silahlı Kuvvetler mensupları, milletvekilleri ve gazeteciler yer aldı.

Haberde, Silahlı Kuvvetler mensuplarının telefonlarının "Predator" isimli casus yazılım programla değil, Yunanistan İstihbarat Teşkilatı tarafından dinlendiği iddia edildi.

Documento gazetesinin haberinde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in bilgisi dahilinde yapılan dinlemelerde "Predator" isimli casus yazılım programının Yunanistan İstihbarat Teşkilatınca (EYP) kullanıldığı iddia edilmiş "dinlenenler listesinde" siyaset, medya ve iş dünyasından 32 kişinin adları sıralandı.

MİÇOTAKİS CASUS YAZILIMLA 32 KİŞİ DİNLİYOR

Documento gazetesinin haberinde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in bilgisi dahilinde yapılan dinlemelerde "Predator" isimli casus yazılım programının Yunanistan İstihbarat Teşkilatınca (EYP) kullanıldığı iddia edilmiş "dinlenenler listesinde" siyaset, medya ve iş dünyasından 32 kişinin adları sıralandı.

Documento gazetesi, daha önce yayımladığı haberlerde eski Başbakan Andonis Samaras, eski Vatandaşı Koruma Bakanları Mihalis Hrisohoidis ve Olga Yerovasili, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kalkınma ve Yatırım Bakanı Andonis Yeorgiadis, eski Yunanistan Emniyet Teşkilatı Başkanı Mihalis Karamalakis, Yunanistan İstihbarat Teşkilatından Sorumlu Savcı Vasiliki Vlahu, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameos ve Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu gibi çok sayıda bakan, eski bakan, siyasetçi ve gazetecinin dinlendiğini ileri sürmüştü.

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