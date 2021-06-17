Dünya Yunanistanda tepki çeken karar İskeçe müftüsüne 15 ay hapis cezası verdiler
AVRUPA

Yunanistan'da tepki çeken karar: İskeçe müftüsüne 15 ay hapis cezası verdiler

Yunanistan'da "kamu düzenini bozmakla" suçlanan İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete, 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mete, 3 yıl tecilli cezaya ilişkin kararı avukatları aracılığıyla temyize götürecek.

Haber Merkezi AA
Yunanistanda tepki çeken karar: İskeçe müftüsüne 15 ay hapis cezası verdiler
İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete.

Selanik Tek Hakimli Ceza Mahkemesi, 2016’da Dostluk Eşitlik Barış Partisi’nin (DEB) kongresinde yaptığı konuşmada, dönemin DEB Başkanı Mustafa Çavuşoğlu’nu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a benzettiği için "halk arasına nifak sokma suretiyle kamu düzenini bozma suçlamasıyla" yargılanan Mete’yi 3 yıl tecilli olmak üzere 15 ay hapis cezasına mahkum etti.

Mete'ye 3 yıl içerisinde suç işlemesi durumunda hapis cezası uygulanacak.

Karar itiraz etti

İskeçe seçilmiş müftülüğünün internet sitesindeki açıklamada, mahkemenin kararına itiraz eden Mete’nin, avukatları aracılığıyla kararı temyize götüreceği belirtildi.

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