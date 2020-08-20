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Dünya Yunanistanda Türkiye manşetleri Erdoğan ne müjde verecek?
AVRUPA

Yunanistan'da Türkiye manşetleri: Erdoğan ne müjde verecek?

"Türkiye'de yeni bir dönem açılacak" diyerek, yarın bir müjde vereceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunanistan basınında yankı buldu. Yunan gazeteleri, Erdoğan'ın yarınki açıklamasının bütün dünyada merakla takip edileceğine vurgu yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan.
Recep Tayyip Erdoğan.

Son birkaç yıldır Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de hidrokarbon kaynağı bulmak için birden fazla sismik araştırma ve sondaj gemisi ile çalışmalar yürüten Türkiye, yarın yapılacak açıklamaya kilitlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Şu an bu müjdenin hayali ve rüyası içerisindeyiz." diyerek, Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını söyledi.

Erdoğan'ın bu açıklaması Yunanistan'da yankı buldu. Yunan gazeteleri, "Erdoğan yarın ne müjde verecek?" başlığıyla gelişmeleri manşetten duyurdu.

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TÜM TÜRKİYE'DE HEYECAN UYANDIRDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Türkiye’ye bir müjde vereceğini duyurdu. “Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz” diyen Erdoğan, Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağını söyledi. Erdoğan’ın açıklamasının ardından tüm Türkiye meraklanıp heyecanlandı ve müjdenin ne olabileceğine dair tahminlerde bulundu.

  • Güvenilir kaynaklar, heyecana neden olan gelişmenin Karadeniz’de doğalgaz keşfi olduğunu ifade etti. Kurban Bayramı’ndan önce Trabzon Limanı’ndan demir alan Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz’deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başlamıştı.

CUMA GÜNÜNÜ İPLE ÇEKİYORUZ…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cuma günü duyuracağı müjdeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan “Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak, “Hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak, önemli bir haber olacak. Türkiye açısından inşallah çok daha güzel günler bizi bekliyor. Siz yeter ki doğru iş yapmaya, doğru hedeflerle, doğru adımlar atmaya devam edin, sonuç her anlamda gelecektir” dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından “Cuma gününü iple çekiyoruz...” paylaşımında bulundu.

PİYASALARDA HAREKETLİLİK YAŞANDI

  • Bu açıklamalar sonrasında piyasada önemli bir hareketlilik oldu. Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi’nde yükseliş yüzde 3’e yaklaşırken Dolar/TL kuru 7.25’i gördü. Borsadaki yükselişte enerji hisselerinin yüksek performansı dikkat çekti. Petkim hisseleri yüzde 10 yükselirken Tüpraş hisselerinde prim yüzde 8’e çıktı. Diğer hareketli hisseler arasında Zorlu Enerji, Aygaz, Ak Enerji, Ayen Enerji ve Naturel Gaz yer aldı.

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