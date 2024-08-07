Yunanistan'da yüksek yangın riski uyarısı!

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, bölgedeki rüzgardan dolayı geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına 3 arazöz, 2 su tankı, 6 ilk müdahale aracı, 2 itfaiye ve 60 kişilik personelle müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.