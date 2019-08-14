Dünya Yunanistandaki yangına Avrupadan destek geldi
AVRUPA

Yunanistan'daki yangına Avrupa'dan destek geldi

Başkent Atina'nın kuzeyinde Evia adasında meydana gelen orman yangınına, İtalya'dan 2 söndürme uçağıyla destek geldi. Bölgede olağanüstü hal ilan edildi ve 4 kasaba ve yüzlerce kişi tahliye edildi.

Haber Merkezi DHA
İtalya'dan gönderilen söndürme uçağı.
İtalya'dan gönderilen söndürme uçağı.

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın kuzeyindeki Evia adasında çıkan orman yangınına Avrupa’dan destek geldi. İtalya Sivil Savunma Kurumu, resmi web sitesinden yaptığı açıklamada, 2 adet Canadair CL-415 yangın söndürme uçağını adaya sevk ettiğini duyurdu.
Orman yangınının rüzgar ve yüksek hava sıcaklıkları sebebiyle hızla yayılması sonucu, bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Büyük, insanüstü bir çaba sayesinde durum daha iyi gözüküyor. Bu zor bir yangın ve insan hayatını tehlikeye sokacak bir durum yok. Önemli olan da bu” dedi.
Yetkililer, 4 kasabanın ve yüzlerce kişinin bölgeden tahliye edildiğini duyurdu.

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