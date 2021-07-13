​Yunanistan’dan Cimbom’a büyük ayıp

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Olimpiakos ile bugün oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan’a giden Galatasaray’a karşı küstah tavır. Dün akşam İstanbul’dan Atina’ya gelen sarı-kırmızılı kafilenin PCR testleri, Yunan yetkililer tarafından kabul edilmedi. Yaşanan sorunlar ve tavırlar nedeniyle Galatasaray, İstanbul’a dönme kararı aldı. Sarı-kırmızılı yetkililerden yapılan ilk açıklamada, “Yunan yetkililerin daha önce talep ettikleri tüm prosedürleri (Son 72 saat içinde PCR testi veya son 48 saat içinde rapid antijen testi, aşı sertifikaları gibi) yerine getirdiğimiz için, aralarında futbolcularımızın da bulunduğu kafilemizin bir bölümü pasaport ve test kontrol uygulamalarını geçti. Daha sonra Yunan yetkililerden biri, PCR testlerimizi kabul etmediklerini ve yeniden test olmamız gerektiğini söyleyerek hoş olmayan, küstah bir tavırla, pasaporttan geçen oyuncularımızın da takım otobüsünden inerek, iki ülke arasında PCR testlerini tanıma protokolü olmasına ve tesadüfi kişileri rastgele teste sokmak istemelerine rağmen, tüm kafilenin yeniden teste girmesini talep etti. Yaklaşık 2 saatlik bir süre havalimanında bekletildikten sonra sorunun hiçbir şekilde çözülememesinden dolayı kafilemiz İstanbul’a dönüş işlemlerini başlattı” denildi.

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ÜLKEMİZ ADINA ÖZÜR BEKLİYORUZ

Galatasaray Kulübü ikinci açıklamasında, “Dostluk havasında bir hazırlık maçı oynamak için gittiğimiz Atina’da, yaşanan olayla birlikte bir Türk takımına karşı net bir ayrımcılık yapılmıştır. Yapılan bu insan haklarına aykırı muamele için Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz. Bu süre zarfında olayın ilk anından itibaren bizleri yalnız bırakmayan, kafilemizle irtibatta olan, sorunu dostane ve diplomatik yollarla çözmeye çalışan, başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere, tüm Türkiye Cumhuriyeti Devlet Kurum ve yetkililerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Burak Elmas ise “Yapılan bu insan haklarına aykırı muamele için Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz. Olimpiakos yönetimi özür diledi. Onların sorumluluğu dışında gelişen bir olay. Bu maç ne Türkiye ne de Yunanistan’da oynanacak. Tekrar Yunanistan’a gitmeyeceğiz” dedi. Galatasaray, Omar Elabdellaoui’nin transferi nedeniyle Atina ve İstanbul’da Olimpiakos ile 2 hazırlık maçı oynayacaktı.

İLKEL TAVRI ŞİDDETLE KINIYORUM

Yunanlıların küstah tavrı karşısında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Galatasaray’ın yanında olduklarını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Hazırlık maçı için Yunanistan’a giden Galatasaray Spor Kulübü’müzün karşılaştığı tutum üzerine kulüp başkanı Burak Elmas ve Fatih Hoca ile telefonda görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Galatasaray’ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu

Bakan Çavuşoğlu