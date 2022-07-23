Dünya Yunanistandan Giritte provokatif tatbikat
AVRUPA

Yunanistan’dan Girit’te provokatif tatbikat

Yunanistan, Türkiye’ye karşı provokatif adımlarını sürdürüyor. Yunan Hava Kuvvetleri tarafından Girit semalarında düzenlenen tatbikatta ilginç bir senaryo uygulandı.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
Yunanistan’dan Girit’te provokatif tatbikat
F-16

İki Yunan F-16 savaş uçağı ile bir adet F-35 yeni nesil savaş uçağı arasında; iki ülkeye ait jetlerin birbiri çevresinde burgu gibi dönüşlerle taciz için manevra yapması anlamına gelen ‘it dalaşı’ senaryosu denendi. Hava Korgeneral Themistoklis Burolias ve yardımcıları senaryo öncesinde, ABD’li F-35 uçağı uzman pilotlar ve teknisyenlerden tarafından F-35’in yetenekleri ve teknik özellikleri hakkında görsel olarak sinevizyon aracılığı ile bilgilendirildi.

İT DALAŞI SİMÜLASYONU

  • Daha sonra sözde Ege Denizi üzerinde Türk F-16 savaş uçakları ile Yunan F-35 savaş uçağInın ‘it dalaşı’na girmesi durumunda merak edilen sonucun ne olacağına dair bir deneme gerçekleştirildi. Atina, son bir ay içinde, Batı Trakya’da Türkiye sınırında iki tatbikat daha düzenlemiş, Meriç Nehri üzerine çelik köprüler kurulurken çeşitli senaryolarla savaş taktikleri sahada denenmişti.


Anti balistik radar hamlesi

Yunanistan’ın Akdeniz’deki Girit Adası’na balistik füzeleri tespit eden AESA radarlarını yerleştirme planını uygulamaya aldığı belirtildi. En son teknoloji ile üretilen Kronos Grand Mobile High Power (GM HP) hava savunma radarı, Girit Adası merkezli NAMFI’de (NATO Füze Atış Tesisi) kullanılmak üzere entegre hava ve füze savunma sistemi olarak Yunan Hava Kuvvetleri tarafından seçildi. Radarın 2024 yılına kadar Atina’ya teslim edilmesi ve Girit’e yerleştirilmesi bekleniyor.

F-16'lar DAEŞ'i bombaladı
GÜNDEM
F-16'lar DAEŞ'i bombaladı
Küresel gıda krizini hafifletecek

'Küresel gıda krizini hafifletecek'

Fahrettin Altun tahıl koridoru anlaşmasını değerlendirdi.
Metrobüste yangın paniği

Metrobüste yangın paniği

​Yolcular can havliyle kendini dışarı attı.
Tarihi anlaşma hemen sonuç verdi: Buğday fiyatları savaş öncesinin altına düştü

​Dolmabahçe'de tahıl koridoru için imzalar atılıyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile telefonda görüştü.

​Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın dünya çapında yankıları sürüyor.

​Bakan Kurum'dan Mansur Yavaş'a Ankapark tepkisi.

​Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan 'tahıl koridoru' açıklaması.

​TBMM Başkanı Şentop'tan tahıl sevkiyatı anlaşması mesajı.

Türkiye'nin her yerinden talep var.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, tahıl koridoru anlaşmasını değerlendirdi: Küresel gıda krizini hafifletecek
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, tahıl koridoru anlaşmasını değerlendirdi: Küresel gıda krizini hafifletecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin, "Karşılaştığımız zorlukların büyüklüğü ne olursa olsun, temasa, diyaloğa ve diplomasiye olan inancımız her zaman güçlü olmuştur. Türkiye olarak, istikrar ve barış davasına hizmet edecek aktörlerle ilişki kurmaktan asla çekinmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Altun, bugün imzalanan anlaşmanın, çok ihtiyaç duyulan tahıl ihracatının önünü açarak küresel gıda krizini hafifleteceğine işaret etti.
Bandrol de milli oldu: Avrupa’nın en büyük tesisi
Dünya

Bandrol de milli oldu: Avrupa’nın en büyük tesisi

600 milyon lira yatırımla hayata geçen İzmir’deki fabrika bir merkez bankası gibi korunuyor. Darphane ve Damga Matbaası Müdürü A. Yasir Şahin, sigara gibi birçok üründe kaçağın önleneceğini, ÖTV gelirlerinin 125 milyar liralık kısmının güvence altına alınacağını açıkladı. Bandrolü 2007’den bu yana İsveç merkezli Sicpa firması üretiyordu.
İranlı tetikçiye suikast başı 35 bin dolar: Suikastan bir gün önce susturucuyla deneme yaptı
Dünya

İranlı tetikçiye suikast başı 35 bin dolar: Suikastan bir gün önce susturucuyla deneme yaptı

Kaçış hazırlığında yakalanan tetikçilerden İranlı Jamal Ghadakchı’nın suikast karşılığında 35 bin dolar alacağı öğrenildi. İran Deniz Kuvvetlerinde bir dönem subaylık yapan Ghadakchı’nın suikast girişiminden bir gün önce otelde susturuculu silahı denediği ve odadaki yatağa 2 el deneme ateşi açtığı ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.