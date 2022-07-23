Yunanistan’dan Girit’te provokatif tatbikat

İki Yunan F-16 savaş uçağı ile bir adet F-35 yeni nesil savaş uçağı arasında; iki ülkeye ait jetlerin birbiri çevresinde burgu gibi dönüşlerle taciz için manevra yapması anlamına gelen ‘it dalaşı’ senaryosu denendi. Hava Korgeneral Themistoklis Burolias ve yardımcıları senaryo öncesinde, ABD’li F-35 uçağı uzman pilotlar ve teknisyenlerden tarafından F-35’in yetenekleri ve teknik özellikleri hakkında görsel olarak sinevizyon aracılığı ile bilgilendirildi.

İT DALAŞI SİMÜLASYONU

Daha sonra sözde Ege Denizi üzerinde Türk F-16 savaş uçakları ile Yunan F-35 savaş uçağInın ‘it dalaşı’na girmesi durumunda merak edilen sonucun ne olacağına dair bir deneme gerçekleştirildi. Atina, son bir ay içinde, Batı Trakya’da Türkiye sınırında iki tatbikat daha düzenlemiş, Meriç Nehri üzerine çelik köprüler kurulurken çeşitli senaryolarla savaş taktikleri sahada denenmişti.





Anti balistik radar hamlesi

Yunanistan’ın Akdeniz’deki Girit Adası’na balistik füzeleri tespit eden AESA radarlarını yerleştirme planını uygulamaya aldığı belirtildi. En son teknoloji ile üretilen Kronos Grand Mobile High Power (GM HP) hava savunma radarı, Girit Adası merkezli NAMFI’de (NATO Füze Atış Tesisi) kullanılmak üzere entegre hava ve füze savunma sistemi olarak Yunan Hava Kuvvetleri tarafından seçildi. Radarın 2024 yılına kadar Atina’ya teslim edilmesi ve Girit’e yerleştirilmesi bekleniyor.

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