Haçlı tahrik

Türkiye'nin diyalog çağrılarına rağmen hem Yunan makamları hem de ülke basını provokasyona devam ediyor. İlk tahrik haberi Yunanistan-Türkiye sınırından geldi. Meriç Nehri sınır bölgesinde Kumçiftliği’ne (Orestiada) bağlı Yeni Bosna köyüne, Agia Paraskevi Manastırı’nın bulunduğu alana dev bir haç dikildi.

ASKERLER DE KATILDI

Yunanlılar, duaların okunduğu bir tören gerçekleştirdi. Haç, Türkiye’den görülecek şekilde yerleştirilerek ışıklandırıldı. Haç dikme için düzenlenen törene Metropolit Damaskinos, Tümen Komutanı Korgeneral İoannis Vasilakis, 30. Tugay Komutanı Tuğgeneral Georgios Divaris ve yetkililer katıldı. Törende papazlar eşliğinde haça dualar okundu, Yunan medyası olaya geniş yer verdi.

OYNAT 03:32 Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren sebepler neler? Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan askeri gerilimlerin merkezinde Lozan Antlaşması'nın sebep olduğu hukuki boşluklar var. Anlaşmanın imzalandığı 1923 yılında adaların ekonomik bölgesi, kıta sahanlığı ve hava sahası gibi tanımlar olmadığı için Yunanistan bu durumu uzun yıllardır kendi lehinde kullandı. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Yunanistan ile Türkiye'yi savaşın eşiğine getiren sebepleri anlattı:

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ALÇAKCA MANŞET

İkinci tahrike ise Yunan basını imza attı. Irkçı yayınlarıyla bilinen yaklaşık 5 bin tirajlı "Dimokratia” gazetesi alçakça bir manşet habere imza attı. Türkçe attağı manşet haber başlığı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfür eden "Dimokratia”, haberde de Türkiye'ye yönelik çirkin ifadeler kullandı.

ESEFLE KINIYORUZ

Irkçı gazetenin alçakça haberini kamuoyuna duyuran Avrupa Gazeteciler Derneği Yunanistan Temsilcisi İlhan Tahsin, gazete yönetimini özür dilemeye çağırdı. Tahsin şunları kaydetti: “Dimokratia” (Demokrasi) gazetesini, bir devlet adamına bu denli yapılan çirkin saldırı ve ağır hakaretten dolayı esefle kınadığımızı belirtiyor, derhal özür dilemeye davet ediyoruz! Saldırı nereden gelirse gelsin, kime gelirse gelsin, basın özgürlüğü adı altında devlet adamlarına yönelik yapılan bu tür çirkin saldırıların basın ilkeleriyle, hele hele bir Avrupa Birliği ülkesi olan Yunanistan’da asla bağdaşmadığını bir kez daha hatırlatırız."

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