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Yunanistan'ın Mustafa Cambaz hazımsızlığı: Çeşmeyi bile kabullenemiyorlar

15 Temmuz şehidimiz Mustafa Cambaz adına Gümülcine’de yaptırılan çeşme, FETÖ’cüleri bağrına basan Yunanistan’ı rahatsız etti. Yunus Emre'nin bir sözünün yer aldığı çeşmenin yıkılması için Yunan milletvekilleri harekete geçti, Gümülcine Savcılığı da soruşturma başlattı. Batı Trakya Türk halkı ise, olup bitene tepkili.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Yunanistanın Mustafa Cambaz hazımsızlığı: Çeşmeyi bile kabullenemiyorlar
Şehidimiz adına yapılan çeşme, bölgedeki ilk Türkçe isimli eser.

FETÖ'cülere kucak açan Yunanistan, şimdi de darbecilerin 15 Temmuz'da şehit ettiği Yeni Şafak Foto Muhabiri Mustafa Cambaz adına Gümülcine Kozlukebir’de inşa edilen çeşmeden rahatsız oldu. Bazı Yunan milletvekilleri çeşmenin kaldırılması için Yunanistan İçişleri Bakanlı-ğı’na dilekçe verirken Gümülcine Savcılığı’nın da soruşturma başlattığı öğrenildi. Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet dahil bölgedeki Türk Müslüman Cemaati’nden pek çok isim ifade vermeye çağrıldı. Yeni Şafak'ın konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Rıdvan Ahmet, "Bu yaşadığımız ilk sorun değil daha önce de benzer sorunlar yaşadık. Her olayda aşırı milliyetçilerin baskısına uğruyoruz" dedi.

Mustafa Cambaz
Mustafa Cambaz

CAMBAZ ÇEŞMESİNE SORUŞTURMA

Rıdvan Ahmet'in açıklamaları özetle şöyle: 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz adına yapılan çeşmeden yerel basından haberdar olan bazı aşırı milliyetçi milletvekilleri bu durumu Yunanistan Meclisi'ne taşıdılar. İçişleri Bakanlığı’na verilmek üzere soru önergesi hazırladılar. Bu kapsamda da soruşturma açıldı.

TÜRKÇE RAHATSIZLIĞI

Tabii onları rahatsız eden Türkçe yazıların olması. Çeşmenin bir yüzüne Yunus Emre'nin şiirinin Türkçe, diğer tarafına da Yunanca tercümesini yazdık. Çeşmenin karşısına da ‘Bursa Osmangazi Belediyesi ile Kozlukebir Belediyesi'nin ortak hayratıdır, Mustafa Cambaz adına yapılmıştır’ yazılı bir levha var. O da hem Türkçe hem Yunanca. Fakat buradaki aşırılık yanlıları rahatsız oldu.

Rıdvan Ahmet
Rıdvan Ahmet

KARAKOLA İFADEYE ÇAĞIRDILAR

Savcılık da bu noktada harekete geçti. Bizi karakola ifade vermeye çağırdılar. Polisler ifade alırken, neden bu çeşme yapıldı, neden Mustafa Cambaz adına yapıldı gibi sorular bize yönelttiler. Tabii bunlar bizi sindirmek için şu aşamada görünürde bir olay yok ama bir sonraki aşamada başka bir şey yapmayalım, başka bir faaliyette bulunmayalım istiyorlar. Biz sizin ensenizdeyiz, yanlış hareket yapmayın mesajı veriyorlar.”

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