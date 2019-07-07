Dünya Yunanistanın yeni lideri hakkında ilginç detay
AVRUPA

Yunanistan'ın yeni lideri hakkında ilginç detay

Yunanistan'da erken seçim sonuçlarına göre, Yeni Demokrasi partisi lideri Kyriakos Miçotakis tek başına iktidar olmaya hak kazandı. Rakibi Çipras'a 11,5 puan fark atan Kyriakos Miçotakis'in seçim başarısı Avrupa'da yankı buldu. Yeni lider Miçotakis'in babası Konstantinos Miçotakis ülkede başbakanlık yapan siyasetçilerden biriydi. 1967 yılında gerçekleştirilen askeri darbe sonrası tutuklanmış ancak dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in yardımı ile Türkiye'ye kaçmıştı. Türkiye'nin, babasını darbecilerin ellerinden kurtarmasına karşılık yeni lider Miçotakis'in 'FETÖ'cülere karşı adım atıp atmayacağı' yeni dönemin en çok konuşulan konularından biri olabilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tek başına iktidar olmaya hak kazanan Yeni Demokrasi partisi lideri Kyriakos Miçotakis
Tek başına iktidar olmaya hak kazanan Yeni Demokrasi partisi lideri Kyriakos Miçotakis

Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre, erken genel seçimin galibi Kiriakos Miçotakis liderliğindeki merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi oldu.

Miçotakis, iktidardaki rakibi Aleksis Çipras'ın 11,5 puan önünde tamamlayarak tek başına hükümet kurma yetkisi aldı.

Babasını darbecilerin ellerinden Türkiye kurtardı

Miçotakis'in babası Konstandinos Miçotakis de ülkede başbakanlık yapan siyasetçilerden biriydi.

1967 darbesi sonrası, dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil yardımıyla Türkiye'ye kaçan Konstandinos Miçotakis 7 yıl boyunca sürgünde yaşamıştı.

FETÖ'cü darbeciler Yunanistan'ı yuva edindi

Türkiye’deki soruşturmalardan kaçan FETÖ’cülerin, Almanya’dan sonraki ikinci tercihi, Yunanistan olmuştu. 1 yılda 4 bin FETÖ’cü Yunanistan’a iltica başvurusu yaptı. Bu sayıyı örgüt üyelerine yardım kampanyası başlatan “Embrace Relief Vakfı” deşifre etmişti.

Çipras darbecilere karşı hiçbir adım atmadı

Çipras hükümetinin, FETÖ'cü darbecilere karşı hiçbir adım atmaması Türkiye'de tepkiyle karşılanmıştı.

Yunanistan'ın yeni lideri Kyriakos Miçotakis'in babasını Türkiye'nin darbecilerin elinden kurtarması, yeni dönemde 'FETÖ'cüler için adım atar mı?' sorusunu da beraberinde getirdi.

Yunanistan'daki genel seçimlerde Çipras kaybetti
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