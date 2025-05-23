Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Yunus Emre Enstitüsünden Bosna Hersek’te Türkçe şöleni

Yunus Emre Enstitüsünden Bosna Hersek’te Türkçe şöleni

13:0223/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Zenica’da coşkulu çocuk şenliği.
Zenica’da coşkulu çocuk şenliği.

Bosna Hersek Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından geleneksel hâle getirilen ve bu yıl 12’ncisi düzenlenen Çocuk Şenliği, 22 Mayıs’ta Zenica şehrinde gerçekleştirildi. Etkinliğe, YEE’nin “Tercihim Türkçe” projesi kapsamında, ülkenin farklı bölgelerinde Türkçe öğrenen 5 bin 500’den fazla öğrenci katıldı.

Kültürler buluştu

Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük organizasyonlarından biri olarak bilinen program kapsamında, Türkiye ve Bosna Hersek’in kültürleri tanıtıldı. Geleneksel çocuk oyunları ve halk oyunları gösterileri izleyenlerle buluştu.

Programda, Türkçe ve Boşnakça şiirler okundu, şarkılar söylendi. Etkinlik boyunca salonda büyük bir coşku ve neşe hâkimdi.

Yarışma birincilerine ödül

Bosna Hersek’te eğitim gören Türk öğrencilerin de katıldığı etkinlikte, yıl boyunca YEE tarafından düzenlenen resim, maket ve şiir yarışmalarında dereceye giren tüm öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Çocuk Şenliği’ne, Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliği de destek verdi. Program, kültürlerarası dostluğu pekiştirirken çocuklara unutulmaz saatler yaşattı.

#Yunus Emre Enstitüsü
#Bosna Hersek
#Çocuk Şenliği
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı vakitleri 23 Mayıs: Öğle ezanı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakti