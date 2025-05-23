Yunus Emre Enstitüsünden Bosna Hersek’te Türkçe şöleni

Kültürler buluştu

Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük organizasyonlarından biri olarak bilinen program kapsamında, Türkiye ve Bosna Hersek’in kültürleri tanıtıldı. Geleneksel çocuk oyunları ve halk oyunları gösterileri izleyenlerle buluştu.

Programda, Türkçe ve Boşnakça şiirler okundu, şarkılar söylendi. Etkinlik boyunca salonda büyük bir coşku ve neşe hâkimdi.

Yarışma birincilerine ödül

Bosna Hersek’te eğitim gören Türk öğrencilerin de katıldığı etkinlikte, yıl boyunca YEE tarafından düzenlenen resim, maket ve şiir yarışmalarında dereceye giren tüm öğrencilere ödülleri takdim edildi.