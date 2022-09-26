Yusuf el-Karadavi Hakk'a yürüdü

Müslüman Alimler Birliği'nin Kurucusu ve Eski Başkanı Prof. Dr. Yusuf el-Karadavi, 96 yaşında Hakk'a yürüdü.

"Yüce Allah, büyük ülkeyi korusun"

6 yıl önce 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili röportaj veren Karadavi, "Yüce Allah, büyük ülkeyi korusun" diye dua ederek, şunları söylemişti:

"Türkiye, yüzyıllardır İslam'a hizmet etti. İslam'a hizmetlerinden dolayıdır ki darbecilerin emelleri sukutuhayale uğradı. Darbeciler, emellerine kavuşamadılar. Nasıl böyle bir hainlik yapabilirler? Nasıl böyle insanları öldürebilirler? Akıl almıyor, bunu nasıl yapabilirler? Türkiye, büyük bir badire atlattı. Hepinize dua ediyorum. Meydanlarda toplandınız, büyük bir sevap işliyorsunuz. Yarınınız bugünden daha iyi olsun diye dua ediyorum."

YUSUF EL-KARADAVİ KİMDİR?

İslâm dünyasının en saygın âlimlerinden biri kabul edilen Mısırlı âlim Prof. Dr. Yusuf el-Karadâvî, 1926 yılında Mısır'da doğdu. On yaşına varmadan Kur'an'ı ezberledi. Temel eğitimini Ezher'e bağlı ilköğretim okullarında, üniversiteyi de 1954 yılında Ezher Usûlü'd-Din fakültesinde tamamladı.

1973 yılında doktorasını tamamlayan Karadâvî, Mısır başta olmak üzere birçok Arap ülkesinde önemli görevler üstlendi. Gençliğinin ilk yıllarında Müslüman Kardeşler hareketine katılan Karadâvî, mücadeleci bir İslâm âlimi olup birkaç kez hapse girdi.

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Çok sayıda önemli ve hassas konularda 150'ye yakın eser bırakan Karadâvî'nin birçok eseri dünya dillerine çevrildi. Eserlerindeki geniş ufku göze çarpan Karadâvî, ayrıca İslâm fıkhının yenilenmesi ve uygulanabilir mahiyette kolaylaştırılması yönlerine vurgu yaptı.

Dünya yaşamı boyunca Müslümanların dertleriyle ilgilenen Karadâvî, bir çok ülkede konferans, sempozyum ve seminerlere katılarak İslâm'ın doğru anlaşılması için çaba sarf etti.