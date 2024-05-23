Yüz binlerce kişi Reisi’yi uğurladı

Pazar günü Tebriz’de helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim, Reisi’nin koruması Seyit Mehdi Musevi, pilotlar Tahir Mustafavi ve Muhsin Deryanuş ile teknik personel Behruz Gadimi için, başkent Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Türkiye’den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı törende, yüz binlerce kişi, liderlerini son yolculuğuna uğurlamak için alana akın etti. Reisi ve beraberindekilerin cenaze namazını, İran dini lideri Ali Hamaney kıldırdı. Törene 50 ülkeden üst düzey temsilci katıldı.

REİSİ’NİN YERİNİ BOŞ BIRAKTILAR

Hükümet ve askeri yetkililer Reisi'nin cenazesinin getirildiği havalimanını kırmızı halı ile kapladılar. Askerler tabutu taşırken pek çok kişinin ağladığı ve yas tuttuğu kameralara yansıdı. Devlet medyasının yayınladığı görüntülere göre, başkanlık uçağında bir koltuk boş bırakılmış, sadece siyah kumaşla örtülmüştü ve üzerine Reisi'nin resmi yerleştirilmişti.

NAMAZI HAMANEY KILDIRDI

Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazını İran lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı. Sınırlı sayıda kişinin alındığı namaz alanına girebilmek isteyen binlerce kişi üniversite kapısında bekledi. Namaz sonrası Azadi Meydanı'nda düzenlenecek cenaze merasime katılmak isteyen yüz binlerce kişi de üniversitenin yanı başındaki İnkılap Meydanı'nda ve bölgeye çıkan yollarda toplandı.

MEŞHED’E NAKLEDİLDİ

Kalabalığın artması ve yürümede sıkıntı çıkması nedeniyle görevliler, halkı Azadi Caddesi'nden törenin yapılacağı Azadi Meydanı'na yönlendirdi. Halk, meydana doğru yürüyüşe geçti. Cenaze namazı sonrası, Reisi'nin tabutunun “Amerika'ya Ölüm!” sloganları eşliğinde omuzlarda taşındığını yazan AP, cenazelerin taşındığı kamyonun binlerce kişi tarafından takip edildiğini belirtti. Dişleri Bakanı Abdullahiyan'ın cenazesi ise Tahran'da kaldı. Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesi Meşhed kentine gönderildi. Cenaze defin işlemleri ise yarın yapılacak merasimlerin ardından gerçekleştirilecek.

50 ÜLKEDEN TEMSİLCİ

Tahran'daki Konferans Merkezi'nde taziye merasimi düzenlendi. Taziyeye 10 ülke Cumhurbaşkanı ve Başbakan, 20 ülke Bakan, yaklaşık 20 ülke de Parlamento Başkanı veya Özel Temsilci düzeyinde katıldı. Törene katılanlar arasında Türkiye’den Fidan ve Yılmaz, Irak Başbakanı Muhammed Şii el Sudani, Hindistan Başkan Yardımcısı Jagdeep Dhankhar, Rusya Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Afganistan'dan Taliban temsilcileri ve Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif de yer aldı. Katılım kararı almayan ancak günün ilerleyen saatlerinde Tahran’a gidenler arasında ise Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Tunus lideri Kays Said, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ve Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib bulunuyordu.

HENİYE DE KATILDI

Hamas lideri İsmail Heniye, Tahran Üniversitesi'ndeki cenaze törenine katıldı. Ramazan ayında Tahran’da Reisi ile buluştuğunu kaydeden Heniye, görüşmelerinde Reisi’nin Filistin sorununu İslam dünyasının başlıca en önemli sorunu olarak tanımladığına değindi. "Filistin halkı adına buradayım” diyen Hamas lideri, “Gazze'deki direniş grupları adına taziyelerimizi iletiyorum” sözlerini sarf etti.

Fidan ve Yılmaz taziyelerini iletti

Başkentteki taziye merasimine İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir ile Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ev sahipliği yaptı. Taziye programına Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki heyet katıldı. Yılmaz ile Fidan, dua okuduktan sonra Muhbir ve Bakıriye ile diğer yetkililere taziyelerini iletti.







