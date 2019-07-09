Dünya Yüzde 4,5 alarmı
ORTADOĞU

Yüzde 4,5 alarmı

İran yönetimi 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmada belirtilen zenginleştirilmiş uranyum limitini aştı. Tahran’dan yapılan açıklamada dün itibariyle zenginleştirilmiş uranyum limitinin yüzde 4,5 oranını geçtiği belirtildi. Açıklamanın ardından Avrupa Birliği, İran’a nükleer faaliyetlerini durdurma çağrısı yaparken, ABD’den yeni yaptırım ve tecrit tehdidi geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İran yönetimi pazar günü uyarıda bulunduğu, zenginleştirilmiş uranyum üretiminde, nükleer anlaşma ile belirlenmiş limiti aştığını dün duyurdu. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ülkesinin zenginleştirilmiş uranyum üretiminde yüzde 4,5 oranını geçtiğini söyledi. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (ISNA) konuşan Kemalvendi, söz konusu oranın ülkedeki güç reaktörlerinin yakıt ihtiyacına cevap vermek için üretildiğini kaydetti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015’te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran’a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyordu.İran, anlaşmadan çekilen ABD’nin yaptırımları karşısında diğer tarafların çıkarlarını koruyamadığı iddiasıyla nükleer anlaşmayla ilgili taahütlerini gerçekleştirmeyeceğini açıklamıştı. Öte yandan Tahran, Avrupa ülkelerine de anlaşmayı kurtarmak için 60 günü olduğunu açıkladı.

İKİNCİ 60 GÜNLÜK SÜRE

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyid Abbas Musevi de, ülkesinin nükleer anlaşmadan kaynaklı beklentilerinin yerine getirilmesi konusunda Avrupa ülkelerinin somut adım atması gerektiğini belirtti. İran tarafından açıklanan adımların nükleer anlaşma kapsamında gerçekleştiğini dile getiren Musevi, “Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere nükleer anlaşmada kalan ülkeler eğer konuşma ötesinde bir şey yapmazlarsa 60 gün sonra 7 Eylül’de daha kararlı bir şekilde 3’üncü Adım’ı atacağız” diye konuştu.

AB’DEN ANLAŞMAYA DÖN ÇAĞRISI

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic ise dün yaptığı açıklamada, İran’n 2015’te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı çerçevesinde uranyum zenginleştirme faaliyetini yüzde 3,67’e kadar çıkarabileceğini anımsatarak, Tahran yönetiminin bu limitin üstüne çıkacağı yönünde açıklamalarının ciddi endişeye yol açtığını ifade etti. Kocijancic “Çok endişeliyiz. İran’a, anlaşma yükümlülükleri çerçevesinde tüm nükleer faaliyetlerini durdurma ve geri çevirme çağrısında bulunuyoruz” dedi.

REKLAM

ABD’DEN YENİ YAPTIRIM UYARISI

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün nükleer anlaşmayla belirlenen uranyum zenginleştirme limitini aşacağını duyuran İran’ı uyarmıştı. Trump İran’ın daha dikkatli olması gerektiğini belirtiği açıklamasında, Tahran’ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacağını ifade etmişti. Trump ayrıca, İran’ın uranyum zenginleştirmek için bir gerekçesinin olduğunu söyleyerek, “Bu da iyi bir gerekçe değil” açıklamasını yapmıştı. Trump’ın öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Tahran’ı “yeni tecrit” ve “yaptırımlarla” karşılaşabileceği konusunda uyardı. Pompeo twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İran nükleer silaha sahip olursa bu, dünya için çok daha büyük bir tehlike olur” ifadesine yer verdi.

Savaş istemiyoruz

İran medyasında yer alan haberlere göre Ordu Komutanı Tümgeneral Abdolrahim Mousavi bugün yaptığı açıklamada, İran’ın hiçbir ülke ile savaş aramadığını söyledi. İran geçtiğimiz ay ABD’ye ait bir drone’u düşürdükten sonra iki ülke arasında gerginlikler yaşanmaya başlamıştı. İranlı yetkililer drone’un ülke hava sahasında olduğunu söylerken, ABD ise uluslararası suların üzerinde uçtuğunu söylemişti.

  • Tanker krizi çözülemedi
  • Cebelitarık Boğazı açıklarında İngiltere tarafından el koyulan İran’a ait petrol tankeriyle ilgili de açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, “Gerilimin artmasına neden olan bu korsanlığı kabul etmiyoruz. İngiltere, İran tankerini bırakmalıdır” dedi. Konuyla ilgili siyasi ve hukuki çabaların ciddiyetle sürdürüldüğünü kaydeden Musevi, “İngiltere büyükelçisini iki kez (dışişleri bakanlığına) çağırdık. Avrupalı bazı diplomatlarla konuyu görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.

İran adına casusluk davasında 5 müebbet
DÜNYA
İran adına casusluk davasında 5 müebbet

Ümmeti parçalamaya hakkınız yok

Ümmeti parçalamaya hakkınız yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Nöbeti devralıyorlar

Nöbeti devralıyorlar

ABD çekiliyor, PKK'nın yeni hamileri belli oldu.
Şırnaktakalleş saldırı

Şırnak'ta
kalleş saldırı

​PKK'lı teröristler iki çobanı öldürdü.
Tamamına yakını tek sesli

Tamamına yakını tek sesli

​SETA, Türkiye'deki yabancı basının 'tarafsızlık röntgenini' çekti.
Dünya artık<br>kırmızı alarmda

Dünya artık
kırmızı alarmda

​Eriyen buzullar iklim değişikliğini hızlandırıyor.
Magandalar için<br>20'şer yıl istendi

Magandalar için
20'şer yıl istendi

​Hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırmışlardı.
Soruşturma genişliyor

Soruşturma genişliyor

Reyhanlı'daki otomobil patlamasıyla ilgili gözaltı sayısı 21 oldu.
10 kere müebbet

10 kere müebbet

Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında mütalaa açıklandı.

Şiddetli yağış uyarısı​

Şiddetli yağış uyarısı​

Meteoroloji açıkladı: Serin ve yağışlı hava geliyor.
Çöp dağları isyanı!

Çöp dağları isyanı!

İzmir'in sokakları 1994 öncesi İstanbul'a döndü.
'Halkçılık' dersi!

'Halkçılık' dersi!

Savcı Sayan, Ağrı halkının emeğini küçümseyen Barış Atay'ı gündem yaptı.
Zam pazarlığı başladı

Zam pazarlığı başladı

Hükümet ve işçi tarafları ikinci kez bir araya geldi.
Yerli ve milli dijital para geliyor

Yerli ve milli dijital para geliyor

Dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak.
Yusuf'un ağıdını<br>polisler dindirdi

Yusuf'un ağıdını
polisler dindirdi

​Babasının emniyete attığı mesaj harekete geçirdi.
FETÖ'den<br>yeni taktik

FETÖ'den
yeni taktik

Gözaltı kararı verilen muvazzaf teğmen sayısı 'alarm' veriyor!
Operasyon başladı

Operasyon başladı

​Suriyeli muhalifler Türkmendağı'na operasyon başlattı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.