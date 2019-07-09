Yüzde 4,5 alarmı

İran yönetimi pazar günü uyarıda bulunduğu, zenginleştirilmiş uranyum üretiminde, nükleer anlaşma ile belirlenmiş limiti aştığını dün duyurdu. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ülkesinin zenginleştirilmiş uranyum üretiminde yüzde 4,5 oranını geçtiğini söyledi. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (ISNA) konuşan Kemalvendi, söz konusu oranın ülkedeki güç reaktörlerinin yakıt ihtiyacına cevap vermek için üretildiğini kaydetti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015’te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran’a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyordu.İran, anlaşmadan çekilen ABD’nin yaptırımları karşısında diğer tarafların çıkarlarını koruyamadığı iddiasıyla nükleer anlaşmayla ilgili taahütlerini gerçekleştirmeyeceğini açıklamıştı. Öte yandan Tahran, Avrupa ülkelerine de anlaşmayı kurtarmak için 60 günü olduğunu açıkladı.

İKİNCİ 60 GÜNLÜK SÜRE

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyid Abbas Musevi de, ülkesinin nükleer anlaşmadan kaynaklı beklentilerinin yerine getirilmesi konusunda Avrupa ülkelerinin somut adım atması gerektiğini belirtti. İran tarafından açıklanan adımların nükleer anlaşma kapsamında gerçekleştiğini dile getiren Musevi, “Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere nükleer anlaşmada kalan ülkeler eğer konuşma ötesinde bir şey yapmazlarsa 60 gün sonra 7 Eylül’de daha kararlı bir şekilde 3’üncü Adım’ı atacağız” diye konuştu.

AB’DEN ANLAŞMAYA DÖN ÇAĞRISI

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic ise dün yaptığı açıklamada, İran’n 2015’te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı çerçevesinde uranyum zenginleştirme faaliyetini yüzde 3,67’e kadar çıkarabileceğini anımsatarak, Tahran yönetiminin bu limitin üstüne çıkacağı yönünde açıklamalarının ciddi endişeye yol açtığını ifade etti. Kocijancic “Çok endişeliyiz. İran’a, anlaşma yükümlülükleri çerçevesinde tüm nükleer faaliyetlerini durdurma ve geri çevirme çağrısında bulunuyoruz” dedi.

REKLAM

ABD’DEN YENİ YAPTIRIM UYARISI

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün nükleer anlaşmayla belirlenen uranyum zenginleştirme limitini aşacağını duyuran İran’ı uyarmıştı. Trump İran’ın daha dikkatli olması gerektiğini belirtiği açıklamasında, Tahran’ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacağını ifade etmişti. Trump ayrıca, İran’ın uranyum zenginleştirmek için bir gerekçesinin olduğunu söyleyerek, “Bu da iyi bir gerekçe değil” açıklamasını yapmıştı. Trump’ın öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Tahran’ı “yeni tecrit” ve “yaptırımlarla” karşılaşabileceği konusunda uyardı. Pompeo twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İran nükleer silaha sahip olursa bu, dünya için çok daha büyük bir tehlike olur” ifadesine yer verdi.

Savaş istemiyoruz

İran medyasında yer alan haberlere göre Ordu Komutanı Tümgeneral Abdolrahim Mousavi bugün yaptığı açıklamada, İran’ın hiçbir ülke ile savaş aramadığını söyledi. İran geçtiğimiz ay ABD’ye ait bir drone’u düşürdükten sonra iki ülke arasında gerginlikler yaşanmaya başlamıştı. İranlı yetkililer drone’un ülke hava sahasında olduğunu söylerken, ABD ise uluslararası suların üzerinde uçtuğunu söylemişti.

Tanker krizi çözülemedi



Cebelitarık Boğazı açıklarında İngiltere tarafından el koyulan İran’a ait petrol tankeriyle ilgili de açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, “Gerilimin artmasına neden olan bu korsanlığı kabul etmiyoruz. İngiltere, İran tankerini bırakmalıdır” dedi. Konuyla ilgili siyasi ve hukuki çabaların ciddiyetle sürdürüldüğünü kaydeden Musevi, “İngiltere büyükelçisini iki kez (dışişleri bakanlığına) çağırdık. Avrupalı bazı diplomatlarla konuyu görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.