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Dünya Yüzen ABD üssü Giritte Fransanın artan varlığı sonrasında hemen bölgeye gönderildi
AMERİKA

​Yüzen ABD üssü Girit’te: Fransa'nın artan varlığı sonrasında hemen bölgeye gönderildi

Yüzen ABD üssü Girit’te: Fransa'nın artan varlığı sonrasında hemen bölgeye gönderildi

ABD’nin yeni sınıf dev gemilerinden ikincisi olan USS Hershel Woody Williams, Yunanistan’ın Girit Adası’na demirledi. Gelişmenin Doğu Akdeniz’deki gerilim ve Yunanistan’ın Mısır’la imzaladığı korsan anlaşma sonrasında yaşanması dikkat çekti. Dev gemi askeri operasyonlarda hızlı ulaşım ve destek merkezi olarak kullanılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
USS Hershel Woody Williams
USS Hershel Woody Williams

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın Mısır’la imzaladığı korsan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Anlaşması sonucu bölgede artan gerilim sonrasında ABD’den dikkat çeken bir adım geldi. Amerika’nın Sesi internet sitesinin bildirdiğine İtalya’nın Napoli limanında bulunan ABD savaş gemisi USS Hershel Woody Williams, yeni görevlendirme sonucu Yunanistan’ın Girit Adası’na demirledi. Gemi, son günlerde Fransa ve Rusya’nın bölgede tansiyonun yükselmesinin ardından gönderdiği diğer savaş gemilerine katıldı. Askeri uzmanlara göre, USS Hershel Woody Williams adeta yüzen bir askeri üs niteliğinde. ABD donanmasının yeni sınıf dev gemilerinden ikincisi olan USS Hershel Woody Williams, askeri operasyonlarda hızlı ulaşım ve destek merkezleri olarak kullanılıyor. 230 metre uzunluğundaki gemi, Girit’e demirlemeden önce İtalya’nın Napoli kentinde rutin lojistik molasını vermişti. Amerikalı yetkililer geminin Girit’in batı ucundaki Suda Körfezi’ndeki ABD üssünde ne kadar süreyle kalacağı ya da ne tür bir rol üstleneceğini henüz ayrıntılı bir şekilde açıklamadı. ABD askeri gemisinin bölgedeki donamamların hareketliliğini gözlemlemek amacıyla Girit’e konuşlandığı değerlendiriliyor. Dev geminin, Doğu Akdeniz’de (Güney Kıbrıs ve Lübnan) Fransız donanmasının artan varlığından hemen sonra bölgeye gönderildiği de dikkat çekti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla bölgedeki gerilimi görüşmüştü.

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