Yüzen bomba

Söz konusu tankerin normalde, Ras İsa Limanı’ndan aldığı Yemen petrolünü sevkiyat için diğer tankerlere taşıdığı ifade edildi. Ülkede ham petrol ihraç edilen 3 limandan biri olan Ras İsa Limanı’ndan ihracat, Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmaların başladığı 2015 başı itibarıyla durmuştu.

Uzmanlar, Yemen kıyısı açıklarında çürümeye terk edilen petrol yüklü “SAFER FSO” isimli tankerin, büyük çevre felaketi tehdidi oluşturduğu uyarısında bulunuyor.

İngiltere merkezli Çatışma ve Çevre Gözlemevi’nde (CEOBS) araştırma ve politika direktörü Doug Weir, tankerin motorları çalışmadığından, depolanan petrolden patlayıcı gazların birikmesini engellemek için depolama tanklarına pompalanan tepkimesiz gazların, bu tankları tamamen kaplamadığını belirtti.

KIZIL DENİZ’E DÖKÜLEBİLİR

Weir, bu durumun felaket boyutunda bir patlama konusunda endişelere yol açtığı değerlendirmesinde bulundu. Birleşmiş Milletler’e (BM) göre, 2015’ten bu yana terk edilmiş durumdaki tankerde bulunan ve 1,1 milyon varil civarında olduğu tahmin edilen petrol, Kızıl Deniz’e dökülme tehlikesi taşıyor.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, su akımlarına bağlı olarak tankerden bir sızıntının, Babu’l Mendeb Boğazı’ndan Süveyş Kanalı’na kadar ulaşabileceğini söyledi.