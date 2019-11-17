Yüzlerce kişi sokağa indi

Toplumun geneli, Macron'un göreve geldiği günden bu yana yürüttüğü reformların ülkedeki zenginleri daha da zengin ettiği, orta ve alt gelirli insanların ise yaşamlarını zorlaştırdığını düşünüyor.

Dönem dönem eylemlere katılım azalsa da, protestoların birinci yıl dönümünde yüzlerce kişi yine sokaklara çıktı. Gösterilere yine polis şiddeti damga vurdu. Başkent Paris'te Place d'Italie meydanında yolları kapatan eylemcilere polis biber gazı ile müdahale etti. Emniyet müdürlüğü 41 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

GERİDE ENKAZ BIRAKTI

Sarı yelekliler

Ülke tarihinin en uzun süreli eylemlerinde, bir yılda 11 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 245'den fazla kişi yaralandı, 12 bin 107'den fazla kişi gözaltına alındı ve 3 bin 163'den fazla kişiye hapis cezası verildi. Mediapart internet sitesinin haberine göre polisin kullandığı savunma silahları nedeniyle 5 kişinin eli koptu, 23 kişi gözünü kaybetti, 479 kişi de yaralandı. Eylemler nedeniyle de ülke ekonomisi de büyük yara aldı. Alışveriş merkezleri 2 milyar avro, mağaza, ofis veya araçları zarar görenlere ödeme yapan sigorta şirketleri 217 milyon avro ve gıda sektörü ise yaklaşık 13 milyar avro zarar etti. Macron'un sarı yeleklilerin taleplerine yanıt olarak aldığı önlemlerin bedeli de 17 milyar avro olarak hesaplandı. Gösterilerde zarar gören yol radarları da 71 milyon avro maliyete neden oldu. Esnafın eylemlerde uğradığı zarar nedeniyle de 75 bin kişi işsiz kaldı.

Hükümet duyarsız

Geçen bir yılda, Macron ve hükümeti, eylemcilerin taleplerine karşı genel anlamda duyarsız kaldı. Sarı yeleklilerin liderlerinden Thierry Paul Valette, "Taleplerimize ilişkin Emmanuel Macron'dan hala somut cevap alamadık. Bizi dinlemiyor ve kendi politikasını sürdürüyor. Taleplerimizin tamamı yerine getirilene kadar gösterilere devam edeceğiz." diye konuştu. Ülkede birçok sektörde memnuniyetsizlerin olduğunu ve bu nedenle gösteriler yapıldığını ifade eden Valette, "Hükümet bir gün bir şekilde pes etmek zorunda kalacak." dedi.