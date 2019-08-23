Dünya Zafer kutlamaları Kıbrıstan başladı
AVRUPA

Zafer kutlamaları Kıbrıs’tan başladı

Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümü etkinlikleri KKTC’den başladı. Bilal Erdoğan, “1071’den bugünlere bu toprakları bize vatan kılan fetihlerimiz oralardaki bütün toplulukların değerlerine saygıyı gözetmiş olan bir vatan yapma çalışmasıdır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bilal Erdoğan (Ortada)
Bilal Erdoğan (Ortada)

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Okçular Vakfı tarafından 1071 Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümü dolayısıyla Muş’un Malazgirt ve Bitlis’in Ahlat ilçelerinde 23-26 Ağustos’ta eş zamanlı düzenlenecek etkinlikler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) basın toplantısı ile tanıtıldı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, yarından (bugün) itibaren Ahlat ve Malazgirt’te düzenlenecek etkinliklerde geleneksel sporların ve müziklerin yer alacağını belirterek, “İnşallah Ahlat Malazgirt etkinlikleri, nasıl son 15 yılda Çanakkale törenleri büyük bir profil arz etmeye başladıysa aynı profilde ve ihtişamda kutlanan bir gün haline gelecek. Malazgirt ve Ahlat bölgesinde bir panorama müzesi, bir anıt gibi projeler de var. Bunlar da hayata geçtiği zaman inşallah her geçen yıl bu bölgeye daha fazla insanımızın gittiğini göreceğiz” diye konuştu.

OK ATMA TALİMİ YAPTILAR

  • Fetih ile Anadolu topraklarına insanlara daha huzurlu ve mutlu bir dünya görüşünü aşılayan gönül ordularının girdiğini anlatan Erdoğan, “O yüzden bugün Kıbrıs’tayız. Kıbrıs’ta ecdadımız 400 yıl hüküm sürmesine rağmen hala görüyorsunuz sadece Türkler ve Müslümanlar yok. Kıbrıs’ta Hristiyanlar da var, Ortodokslar da var. Onların kiliseleri, dilleri, örf ve adetleri, gelenekleri devam ediyor. 20 milyon kilometrekareden daha büyük bir topraktan bahsediyoruz Osmanlı dediğimiz zaman. Bu topraklarda yaşayan bu kadar millet bugüne kültürleriyle, dilleriyle bütün gelenekleriyle ulaşabilmişlerdir” ifadelerini kullandı. Basın toplantısının ardından, konuşmacılar, konuklar ve basın mensupları ok atma talimi yaptı.

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