Zafer ve gurur günü

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’da elde ettiği zafer, Türk ve Azerbaycan askerlerinin katıldığı törenle kutlandı.

Ermenistan’ın işgali altında kalan toprakların kurtarılması dolayısıyla düzenlenen tören için hazırlanan Azadlık Meydanı’nın çevresindeki binalar Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ve “Karabağ Azerbaycan’dır” yazılı posterlerle süslendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in tören alanına gelmesinin ardından kutlamalar, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Erdoğan - Aliyev

ŞUŞA’YA DİKİLEN BAYRAK

Tören alanına, 28 yıl işgalin ardından Şuşa şehrine dikilen ilk Azerbaycan bayrağı getirildi. Bayrağı Şuşa’yı inşa etmiş Karabağ hanı Penaheli hanın torunlarından olan ve 44 günlük savaşta Şuşa’nın kurtarılması için çarpışan bir general taşıdı. Daha sonra 44 günlük savaşa katılan askeri birliklerin sancakları alanda görüldü.

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OYNAT 00:59 Bakü'deki Zafer Geçidi Töreni'nde Bolu 2'nci Komando Tugayı'mızın geçiş anı Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne Bolu 2'nci Komando Tugayı'mız da katıldı. Bakü'deki törende, Karabağ savaşında şehit olan 2 bin 783 askeri temsilen aynı sayıda Türk askeri yer aldı. Askerlerimizin geçisi sırasında, 'Ne güzel ki Türk kardaşın var. Yaşasın Azerbaycan Türkiye kardaşlığı' anonsu dikkat çekti. BiP'te paylaş

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MEHTER MARŞI’YLA YÜRÜDÜLER

Azerbaycan ordusunun özel harekat birlikleri, deniz piyadeleri, sınır muhafızları, jandarmalar, Ulusal Güvenlik Servisi timleri ve askeri okul öğrencileri zafer geçişi yaptı. Askerlerin yürüyüşü esnasında mehter müziği de çalındı. Azerbaycan’a, Vatan Muharebesi’nde her zaman desteğini bildiren Türkiye Cumhuriyeti’nin seçkin askerleri de törene katıldı. Türk Kara Kuvvetlerine bağlı bordo bereli Mehmetçikler boy gösterdi. İki ülke askerinin törendeki uyumu izleyenlerce alkışlandı. Savaşta yaralanan gaziler de geçit töreninde yer aldı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Azerbaycan'da sevgi seli

ŞEHİT SAYISI KADAR ASKER KATILDI

Azerbaycan 44 günlük savaşta 2 bin 783 şehit vermişti. Askeri geçit törenine şehitleri temsilen 2783 asker katıldı. Bu askerler arasında Bolu’dan giden komando taburu da yer aldı. Askerlerin geçişinin ardından Azerbaycan ordusunun sahip olduğu tanklar, zırhlı araçlar, füze sistemleri ve toplar törende yerini aldı.

SİHA’LAR DA GEÇİT TÖRENİNDE

Dağlık Karabağ savaşında Ermenistan ordusunun büyük kayıplar vermesine neden olan insansız hava araçları da gösterildi. Azerbaycan ordusunun envanterindeki Bayraktar TB2 SİHA’ların tören alanından geçişini Aliyev tebessümle izledi. Kelbecer’de ele geçirilen askeri araçların plakaları bir panoda toplanarak üzerine de dev harflerle “Karabağ Azerbaycan’dır!” yazıldı. Bu pano bir TIR’a yüklenerek geçide katıldı.

Bayraktar SİHA, Azerbaycan’da töreninde ‘Sarsıcı, dağıtıcı, darbeler vuran, pilotsuz uçuş aparatı’ sözleriyle anons edildi.

Törende, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği, çalışır durumdaki tanklar, toplar, zırhlı araçlarla, savaş meydanında vurularak işlevsiz hale getirilen silahlar da sergilendi. Ermenistan ordusundan ele geçirilen tankların namlularının mağlubiyet sembolü olarak aşağı indirildiği dikkati çekti.

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OYNAT 00:19 Azerbaycan'da tarihi gün: Coşkulu kalabalık sokakları bayram yerine çevirdi Azerbaycan'da tarihi zafer geçidi töreni öncesi sokaklar tıklım tıklım. Coşkulu kalabalık, ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla zafer geçidi törenine akın etti. Tüm caddeler, binalar Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla donatıldı. Askeri birliklerin ve araçların geçeceği yollar hazırlandı, tören alanına gelecek misafirler için platformlar kuruldu.

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BİNLER ‘KARABAĞ AZERBAYCAN’DIR DİYE HAYKIRDI

Hazar Denizi’nde, Bakü açıklarında demirleyen savaş gemilerinin yanı sıra Azerbaycan ordusunun hava kuvvetleri de törene katıldı. Tören alanının üzerinde uçan savaş uçakları, Azerbaycan bayrağının renkleriyle duman izi bıraktı. Azerbaycan helikopterleri de uçuşlarını Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla gerçekleştirdi.

GÜNDEM Azerbaycan'ın gurur günü: Karabağ Zaferi kutlanıyor

Binlerce Azerbaycanlı da ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla töreni izledi. Önlerinden geçen kahraman askerleri selamlayan vatandaşlar, “Karabağ Azerbaycan’dır”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” şeklinde sloganlar attı.

Bu destan sürecek

Azerbaycan’ın zafer ve gurur gününde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Azerbaycan’ın topraklarını işgalden kurtarmış olması mücadelenin bittiği anlamına asla gelmiyor. Azerbaycan, kardeşim İlham Aliyev’in dirayetli liderliği altında inşallah destan yazmaya devam edecektir” dedi.

“Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin kahraman mensupları, Azerbaycanlı can kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum” sözleriyle konuşmasına başlayan Erdoğan, şu mesajları verdi:

Türkiye olarak Azerbaycan ile münasebetlerde her zaman büyük lider Haydar Aliyev’in ‘iki devlet, tek millet şiarını’ rehber aldık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün veciz ifadesiyle Azerbaycan’ın kederini kederimiz, sevincini sevincimiz bildik. Bu anlayışla Karabağ’ı 30 yıl boyunca sinede yara eyledik. Bugün de bu yaranın kapanmasının sevincini paylaşmak, bu şanlı zaferi birlikte kutlamak için Bakü’deyiz.

MÜCADELE BİTMEDİ

Azerbaycan’ın topraklarını işgalden kurtarmış olması mücadelenin bittiği anlamına asla gelmiyor. Bugüne kadar siyasi ve askeri alanda sürdürülen mücadele bundan sonra çok daha farklı cephelerde devam edecektir. Azerbaycan, kardeşim İlham Aliyev’in dirayetli liderliği altında inşallah destan yazmaya devam edecektir.

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BUNUN HESABINI SORMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR

Savaş sırasında Gence, Terter, Ağdam, Berde, Ağcabedi gibi Azerbaycan toprakları da hedef alındı. Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Bunları görmezden gelenlerin gözleri kadar vicdanları da körleşmiştir. Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur.

BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞARIZ

Bugün burada tüm kalbimle bir kez daha tekrarlamak istiyorum: Karabağ Azerbaycan’dır. Karabağ artık anavatanıyla kucaklaşmış, 30 yıllık hasret son bulmuştur. Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdikleri sürece Allah’ın izniyle zorlukları aşmaya, başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir.

BUGÜN ZAFER VE GURUR GÜNÜ

Güzelliğine kurban olduğumuz Laçın, artık özgürdür. Laçın gibi, Şuşa gibi, Fuzuli, Cebrayıl, Zengilan, Gubadlı, Ağdam ve Kelbecer de artık özgürdür. Bugün Azerbaycan’ın millî şairi, büyük mücahit, Ahmet Cavad Bey’in, Nuri Paşa’nın, Enver Paşa’nın, Kafkas İslam Ordusu’nun yiğit neferlerinin ruhunun şad olduğu gündür. Bugün, hepimiz için, tüm Türk dünyası için zafer ve gurur günüdür.

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Yeni bir dönemin başlangıcı olsun

Dağlık Karabağ’a yıkım, katliam ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyenlerin de artık akıllarını başlarına toplaması gerektiğini belirten Erdoğan, Ermeni yöneticilerin halkın kaynaklarını Azerbaycan’ın topraklarını işgal altında tutabilmek için harcadığını söyledi. Erdoğan, “Ermeni politikacıların bunu çok iyi tahlil edip barış ve istikrar temelinde geleceği kurma konusunda cesur adımlar atmalarını temenni ediyoruz” dedi. Ermenistan halkının, kendilerini geçmişin yalanlarıyla avutarak fakirliğe mahkum eden diasporanın esaretinden kurtulmasını dileyen Erdoğan, “Batılı emperyalistlerin gaz vermesiyle bir yere varılmayacağı görülmeli, düşmanlık yerine iyi komşuluk temelinde ilişkiler yeniden ele alınmalıdır. Ermenistan halkı Karabağ’da yaşananlardan ders çıkarırsa bu bölgede yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Azerbaycan halkının yaşadığı onca acıya rağmen kalıcı istikrar için takdire şayan bir tavır sergilediğine işaret ederek, “Sayın Cumhurbaşkanının bu iyi niyetli çabalarını biz de destekliyor, muhataplarınca değerlendirilmesini arzu ediyoruz” diye konuştu.

Azerbaycan tarihî adaleti sağladı

Geçit töreninde konuşan Aliyev, “Vatan muharebesinin ilk saatlerinden itibaren Türkiye’nin desteğini hissettik. Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği siyasi ve manevi destek her bir Azerbaycan vatandaşını gururlandırmış ve sevindirmiştir” dedi. Azerbaycan ordusunun, 44 gün içerisinde parlak bir zafer kazanarak Ermenistan’ı mağlup ettiğine işaret eden Aliyev, “Bu 44 günün her günü bizim şanlı tarihimizdir. Azerbaycan ordusu sadece bir amaçla savaştı, o da işgalin son bulmasıydı” diye konuştu. Ermenistan’ın attığı gayrimeşru adımları uluslararası kamuoyunda yıllarca dile getirdiklerini anlatan Aliyev, şöyle devam etti: “Ermenistan, Azerbaycan halkına karşı savaş suçu işledi. Toprak bütünlüğümüzü savaş meydanında tekrar kazandık. Bugün büyük bir gururla Azerbaycan istediğini aldı, tarihi adaleti sağladı ve uluslararası hukuku temin etti.

ERMENİSTAN DİZ ÇÖKTÜ

Büyük kahramanlık göstererek Azerbaycan askeri şerefli görevini yerine getirdi ve öz topraklarını işgalden kurtardı. Şuşa, Ermenistan’ın işgal ettiği ilk şehrimizdi ve işgalden kurtarılan sonuncu şehir oldu. Şuşa işgalden kurtarıldıktan sonra Ermenistan teslim oldu. Ermenistan ordusu diz çöktü ve toprak bütünlüğümüzü, savaş meydanında kazanarak sağladık. Düşmanı teslim olmaya mecbur bıraktık. Biz bu zaferi hem sahada hem de masada kazandık.”

KARABAĞ’I TEKRAR İNŞA EDECEĞİZ

Azerbaycan ordusu, tarihi görevini yerine getirdiğinin altını çizen Aliyev, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ermenistan faşizmi tekrar başkaldırırsa, yine Azerbaycan’ın demir yumruğuyla karşılaşacak. Bundan sonra Karabağ’ı tekrar inşa edeceğiz, buna irademiz ve imkanımız bulunmaktadır. Karabağ Azerbaycan’dır ve bugün dünya Karabağ’ın Azerbaycan’ın olduğunu gördü. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu.”

Olumlu adımda kapıları açarız

Erdoğan geçit töreninin ardından Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider Gençlik Sarayı’nda baş başa görüştü. İki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. İmza töreninin ardından ise iki lider ortak basın açıklamasında Ermenistan ile ilgili mesajlar verdi. Erdoğan, “Bölgesel barışın bölge ülkelerine getirecekleri var. Bu konuda olumlu adım atıldığı takdirde kapılarımızı Ermenistan’a açarız. Bizim kapıları Ermenistan’a kapatalım diye bir derdimiz yok. Bizim Ermenistan halkına bir kinimiz yok. Sıkıntı Ermenistan’ın yönetimiyledir. Benim ülkemde 100 bini aşkın Ermeni vatandaşım var” dedi. Aliyev ise “Biz iş birliğine hazırız. Yeni bir iş birliği formatı teşkil ederek, gelecekte savaş riskini sıfıra indirebiliriz. Ermenistan yönetimi asılsız iddialarından vazgeçerse, onlar da bölgede kurulacak çeşitli iş birliği platformlarında yer alabilir” ifadelerine yer verdi.

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Şehitlik’te şükür namazı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’daki Zafer Geçidi Töreni öncesinde ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile şehitlikleri ziyaret etti. Erdoğan, Aliyev ile Haydar Aliyev’in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban’a geçti. Haydar Aliyev’in anıt mezarına çelenk bırakan Erdoğan ve Aliyev, daha sonra Bakü Şehitler Hıyabanı’nda Türk ve Azerbaycan şehitliklerine ziyarette bulundu. İki Cumhurbaşkanı, buradaki anıta çelenk koydu ve anıt defterini imzaladı. Erdoğan, anıt şeref defterine şunları yazdı:

“Aziz şehitlerimiz, bugün, ebedi istirahatgahınızda aziz hatıralarınızı rahmetle yad ederken, can Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarının azatlığının bizlere yaşattığı gururu ve sevinci yüreklerimizin en derininde hissediyoruz. Ruhunuz şad olsun.” Erdoğan ve Aliyev, şehitlik ziyareti sırasında buradaki Şehitlik Camii’nde şükür namazı kıldı.

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Kimlik kartıyla seyahat müjdesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan protokolle, iki ülke arasında çok yakında sadece kimlik kartıyla seyahat edilebileceğini duyurdu. Çavuşoğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Kardeşim Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. Tek Millet İki Devlet’e de bu yakışır! Hayırlı olsun!” ifadelerini kullandı.