Zaferin 1. yılı

Azerbaycan’ın Karabağ zaferinin birinci yılında, Şuşa’da şükür namazı kılındı. Tarihi Yukarı Gövher Ağa Camii’nde kılınan namazda, Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla sadece din adamları yer aldı. Namazdan sonra şehitlerin ruhu için Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi.

27 Eylül 2020’de başlayan savaş 44 gün sürdü. nSavaşın bittiği 10 Kasım’ın Atatürk’ün vefat tarihi olması sebebiyle, Şuşa’nın kurtarıldığı n8 Kasım tarihi “Zafer Günü” ilan edildi.

Başkent Bakü’de de zaferin birinci yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. “Zafer Günü” kutlamaları kapsamında Azneft Meydanı’ndan başlayan yürüyüşe onbinlerce kişi katıldı. 44 günde kazanılan zaferi temsilen 440 metrelik dev Azerbaycan bayrağıyla geçit düzenlendi. Azerbaycan ve Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar “Karabağ Azerbaycan’dır” sloganları attı. Yürüyüş, Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah ve zırhlıların sergilendiği Ganimetler Müzesi’nde son buldu.

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Zafer Günü’nde şehitler de unutulmadı. Azerbaycanlılar 2. Fahri Hıyaban’daki şehitliğe akın etti. Mezarlara çiçekler konulup dualar edildi.

Onurumuzu geri kazandık

Büyük zafer Şuşa’da Cıdır Ovası’nda düzenlenen törenle kutlandı. Azerbaycan milli marşının okunması ve saygı duruşuyla başlayan törende Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, toprak bütünlüğünü ve tarihi adaleti yeniden tesis ettiklerini kaydetti. Aliyev, “Artık bu topraklarda tarihte olduğu gibi Azerbaycan dili hakim olacak. Şuşa Camii’nde ezan, Cıdır Ovası’nda muğam sesi, Vagif’in türbesi önünde şiirler duyuluyor. Onurumuzu geri kazandık. Bundan böyle muzaffer bir ülke ve muzaffer bir millet olarak yaşayacağız” diye konuştu. Zafer Günü kutlamalarına Türkiye’den Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi de katıldı. Haydar Aliyev Kültür Merkezi’ndeki programda konuşan Akar, “Kin ve nefret üzerine bir gelecek inşa edilemeyeceğini artık herkesin bilmesi lazım. Ermenistan, düşmanlığı bırakıp geleceğe bakmalı” dedi.

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Morgdan çıktı

qİkinci Karabağ Savaşı’na katılan askerler, büyük ilgi ve saygıyla karşılanıyor. Kahraman gaziler, Bakü’deki Ganimetler Müzesi’nde savaşta yaşadıklarını anlattı. Atılan top mermisiyle yaralanan Özel Kuvvetler mensubu Mahir Memmedov, “Beni oradan çıkarıp zırhlı araca bindirmişler. Hastaneye vardığımızda öldüm zannedip morga koyulmuşum. Bir doktorun tesadüfen fark etmesi sonucu yoğun bakıma kaldırmışlar” dedi. Savaşta bir kolunu kaybeden 20 yaşındaki Kenan Zeynalov da şöyle konuştu: “Topraklarımızı kurtardık. Savaş olsa yine giderim.”

Coşkumuz bir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova’ya tebrik mesajı gönderdi. Şentop mesajında “Vatan muharebesi sonucunda ‘iki devlet tek millet’ şiarıyla ilişkilerimizi yürüttüğümüz Azerbaycan’ın haklı zaferinin coşkusunu paylaşıyoruz” ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “Kardeş Azerbaycan’ın Zafer Günü kutlu olsun. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun” mesajını paylaştı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Azerbaycan’ın Zafer Günü kutlandı.