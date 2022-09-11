Zaporijya Nükleer Santrali'nde üretim tamamen durdu

Reuters'in aktardığı bilgiye göre, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki üretim faaliyeti tamamen durdu.

Ukrayna'nın nükleer operatörü, Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki son reaktörün elektrik geri geldikten sonra kapatıldığını söyledi.

Kurum, santralin altı ünitesinin de enerji hattından koptuğunu duyurdu.



Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA)

UAEA'NIN RAPORU

Diğer taraftan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Zaporijya Nükleer Santrali'nin fiziksel bütünlüğünün süregelen çatışmalar nedeniyle ciddi bir tehdit altında olduğuna işaret ederek, bu tehdidin ortadan kalkması için santral çevresinde "nükleer güvenlik ve emniyeti koruma bölgesi" kurulması için tarafların anlaşması gerektiğini açıkladı.

UAEA, Zaporijya ve Çernobil başta olmak üzere Ukrayna’daki nükleer santral ve tesislere ilişkin hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştı.

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Raporda, nükleer santralin fiziksel bütünlüğünün korunamamasının ciddi sonuçlar doğuracağına dikkat çekilerek, çatışmaların neden olduğu hasarların radyasyon seviyesini şimdilik etkilemediği, ancak çatışmaların sürmesi durumunda nükleer acil duruma yol açabilecek gelişmelerin yaşanma tehlikesinin devam ettiği vurgulandı.

Ajansın santrale gönderdiği misyonun hasar gören yapılara ilişkin çalışmalara başladığı, nükleer güvenlik ve emniyetin sağlanması için gerekli desteğin verildiği belirtilen raporda, taraflara atılması gereken önemli adımlara ilişkin de tavsiyelerde bulunuldu.

FOTOĞRAF 16 Dün akşam saatlerinde Ukrayna’dan gelen haberler dünyanın büyük çaplı bir şok ve korku yaşamasına neden oldu. Rus devlet medyasına göre, güney Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısının tamamen kesilmesinin ardından güvenlik sistemleri devreye alındı. Ukrayna Nükleer Enerji Ajansı Energatom'un yaptığı açıklamada da şu sözlere yer verildi: \"Zaporijya Nükleer Enerji Santrali, Ulusal Enerji şebekesinden tamamen koptu. Bu tesisin tarihinde ilk kez yaşanan bir durum.\"<br><br>Aynı anda Zaporijya ve Herson bölgeleri de dahil olmak üzere Rus kontrolündeki topraklarda elektrik kesintileri raporları gelmeye başladı. Devreden çıkan santralde yaşanabilecek bir erime ya da sızıntı tehlikesi dünyayı ikinci bir Çernobil felaketine sürükleyebilir korkusu tesise saatler sonra yeniden elektrik verilmesiyle son buldu. Volodimir Zelenski, dün, Ukrayna'nın Rus elindeki Zaporijya nükleer santraline elektrik sağlayan son normal hattın kesilmesinden saatler sonra restore edilmesiyle dünyanın bir radyasyon felaketinden kıl payı kurtulduğunu söyledi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Avrupa'nın en büyük tesisi olan reaktör kompleksini elektrik şebekesinden ayıran, yakındaki bir kömür santralinin kül çukurlarında çıkan yangınlardan Rusya ordusunun bombardımanını sorumlu tuttu ve yedek dizel jeneratörlerin güç beslemesini sağladığını ve tesisi güvende tuttuğunu söyledi. Zelenski dün gece yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında “İstasyon personelimiz elektrik kesintisinden sonra tepki vermemiş olsaydı, o zaman bir radyasyon kazasının sonuçlarının üstesinden gelmek zorunda kalırdık. Rusya, Ukrayna'yı ve tüm Avrupalıları bir radyasyon felaketinden bir adım ötede bir duruma soktu.” Ukrayna lideri, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yetkililerinin, 'işgalciler durumu geri dönüşü olmayan noktaya götürmeden önce' birkaç gün içinde siteye erişimlerinin sağlanması gerektiğini söyledi. Perşembe günü Avrupa'nın en büyük nükleer santralinin yakınında çıkan bir yangının reaktörlerini devre dışı bırakmasının ardından güney Ukrayna'nın bazı kısımları elektriksiz kaldı. Tesisin operatörü perşembe öğleden sonra yaptığı açıklamada, komşu kömürle çalışan bir elektrik santralinin kül çukurlarındaki alevler iletim hatlarını iki kez kestiğinde Rus kontrolündeki elektrik santralinin Ukrayna şebekesinden bağlantısının kesildiğini söyledi. Sanayi kaynakları The Telegraph'a verdiği demeçte, yangının bombardımandan kaynaklandığını söyledi. Ukrayna kesinti için ‘işgalcilerin eylemlerini’ işaret etti. Santraldeki bir mühendis bu hafta The Telegraph'a Rusya'nın santrali Ukrayna enerji sisteminden kesmek istediğine inandığını söylemişti. Dünyanın bir felaketten kıl payı kurtuldu: Zaporijya Nükleer Santrali'nin fişi çekildi Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna topraklarında bulunan Zaporijya Nükleer Santrali yakınlarında devam eden çatışmalar ve meydana gelen yangınların ardından tesisin elektriği kesildi. Ukrayna lideri Zelenski ise yaptığı açıklama ile dünyanın bir felaketten kıl payı kurtulduğunu söyledi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 19 Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar hala devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy son yaptığı açıklamada dikkatleri Zaporijya Nükleer Santrali’ne çekti. Rus ordusu tarafından santral çevresinin sürekli olarak bombalandığını savunan Zelenskiy, \"Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali ve çevresindeki kışkırtıcı eylemlerine devam ediyor. Santrali koruma bahanesiyle işgalciler yakındaki kasabaları ve toplu alanları bombalamaya devam ediyor. Rusya fiili santral depolarında mühimmat ve teçhizatlarını saklıyor. Bütün bu olanlar Rusya’nın, Avrupa ülkeleri ve diğer 15 ülkenin güvenlik taleplerini reddettiğini gösteriyor\" derken bu talepleri ileten ülkeler arasında ABD, Kanada, Avustralya, Gürcistan, Türkiye, İngiltere ve Güney Kore’nin bulunduğunu söyledi. Sözlerinin devamında Zaporijya Nükleer Santrali’nde olası bir radyasyon kaçağının bölge ülkeleri için tehlike oluşturacağını ifade eden Zelenskiy, \"Bu terör devleti uluslararası toplumun taleplerini görmezden geliyorsa, bu acilen harekete geçilmesi gereken bir durumdur. Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki herhangi bir radyasyon olayı Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye’ye, Gürcistan’a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturur. Her şey rüzgarın yönüne ve gücüne bağlı. Rusya’nın eylemleri bir felakete yol açarsa sonuçları şimdilik sessiz kalanları vurabilir. Şimdi dünya bir nükleer santrali savunmak için güç ve kararlılık göstermezse bu, dünyanın kaybettiği anlamına gelecektir\" şeklinde konuştu. Sözlerinin devamında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Birleşmiş Milletler ve büyük 7 ülkenin dışişleri bakanlarının Rusya’nın eylemlerini durdurması için çağrı yaptığını hatırlatan Zelenskiy, \"Ancak Rusya’ya, Rus Atom Enerjisi Kurumu Rosatam’a ve bu terör devletinin tüm nükleer kuruluşlarına karşı yeni sert yaptırımlar için çağrı yapılmalı. Tüm Rus askerleri santral çevresinden ve bölgeden koşulsuz olarak çekilmeli\" dedi. Rus ordusu tarafından Zaporijya Nükleer Santrali çevresine saldırılar gerçekleştirildiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, santraldeki herhangi bir radyasyon olayının Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye'ye, Gürcistan'a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturacağı uyarısında bulundu. Rus ordusu tarafından Zaporijya Nükleer Santrali çevresine saldırılar gerçekleştirildiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, santraldeki herhangi bir radyasyon olayının Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye'ye, Gürcistan'a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturacağı uyarısında bulundu. Rus ordusu tarafından Zaporijya Nükleer Santrali çevresine saldırılar gerçekleştirildiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, santraldeki herhangi bir radyasyon olayının Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye'ye, Gürcistan'a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturacağı uyarısında bulundu. Rus ordusu tarafından Zaporijya Nükleer Santrali çevresine saldırılar gerçekleştirildiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, santraldeki herhangi bir radyasyon olayının Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye'ye, Gürcistan'a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturacağı uyarısında bulundu. Rus ordusu tarafından Zaporijya Nükleer Santrali çevresine saldırılar gerçekleştirildiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, santraldeki herhangi bir radyasyon olayının Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye'ye, Gürcistan'a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturacağı uyarısında bulundu. Rus ordusu tarafından Zaporijya Nükleer Santrali çevresine saldırılar gerçekleştirildiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, santraldeki herhangi bir radyasyon olayının Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye'ye, Gürcistan'a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturacağı uyarısında bulundu. Rus ordusu tarafından Zaporijya Nükleer Santrali çevresine saldırılar gerçekleştirildiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, santraldeki herhangi bir radyasyon olayının Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye'ye, Gürcistan'a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturacağı uyarısında bulundu. Rus ordusu tarafından Zaporijya Nükleer Santrali çevresine saldırılar gerçekleştirildiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, santraldeki herhangi bir radyasyon olayının Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye'ye, Gürcistan'a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturacağı uyarısında bulundu. Rus ordusu tarafından Zaporijya Nükleer Santrali çevresine saldırılar gerçekleştirildiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, santraldeki herhangi bir radyasyon olayının Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye'ye, Gürcistan'a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturacağı uyarısında bulundu. Rus ordusu tarafından Zaporijya Nükleer Santrali çevresine saldırılar gerçekleştirildiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, santraldeki herhangi bir radyasyon olayının Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye'ye, Gürcistan'a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturacağı uyarısında bulundu. Rus ordusu tarafından Zaporijya Nükleer Santrali çevresine saldırılar gerçekleştirildiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, santraldeki herhangi bir radyasyon olayının Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye'ye, Gürcistan'a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturacağı uyarısında bulundu. Rus ordusu tarafından Zaporijya Nükleer Santrali çevresine saldırılar gerçekleştirildiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, santraldeki herhangi bir radyasyon olayının Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye'ye, Gürcistan'a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturacağı uyarısında bulundu. Rus ordusu tarafından Zaporijya Nükleer Santrali çevresine saldırılar gerçekleştirildiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, santraldeki herhangi bir radyasyon olayının Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye'ye, Gürcistan'a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturacağı uyarısında bulundu. Rus ordusu tarafından Zaporijya Nükleer Santrali çevresine saldırılar gerçekleştirildiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, santraldeki herhangi bir radyasyon olayının Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye'ye, Gürcistan'a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturacağı uyarısında bulundu. Zelenskiy'den Türkiye dahil çok sayıda ülkeye Zaporijya uyarısı: Büyük felakete yol açabilir Rus ordusu tarafından Zaporijya Nükleer Santrali çevresine saldırılar gerçekleştirildiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, santraldeki herhangi bir radyasyon olayının Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye'ye, Gürcistan'a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturacağı uyarısında bulundu. BiP'te paylaş

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