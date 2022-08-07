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Zaporijya'da nükleer tehlike: Atom Ajansı'ndan uyarı

Ukrayna'nın güneyde bulunan ve mart ayından bu yana Rus kontrolündeki Zaporijya nükleer santrali alarm veriyor. Santral çevresindeki askeri hareketlilik, nükleer sızıntı tehlikesini de beraberinde getiriyor. Savaşın tarafları ise birbirini suçluyor.

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Haber Merkezi Diğer
Zaporijyada nükleer tehlike: Atom Ajansından uyarı
Zaporijya nükleer santrali.

Zaporijya nükleer santralinin çevresindeki askeri harekat tehlike saçıyor. Cuma günü bölgeden saldırılara ilişkin bilgiler gelmeye başladı.

  • Rusya ve Ukrayna tarafları, santrale ve çevresine isabet eden topçu atışları için birbirini suçladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, tesise yönelik saldırıları "terör eylemi" olarak niteledi.

Buna karşılık Rus Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın tesise 3 topçu saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporijya nükleer santrali 5 Mart'tan bu yana Rusların kontrolünde.
Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporijya nükleer santrali 5 Mart'tan bu yana Rusların kontrolünde.

Bakanlık, tesisteki bir ünitenin üretim kapasitesinin azaldığını aktardı.

Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu Energoatom ise, Rusların tesisi, çevre bölgelere saldırı için üs olarak kullandıklarını iddia etti.

Ulusalararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi de "Zaporijya'ya yönelik askeri harekat nükleer felaket riskine işaret ediyor" dedi.

Tarafları, nükleer tesisi riske atacak saldırılardan kaçınmaları için uyardı.

Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporijya nükleer santrali 5 Mart'tan bu yana Rusların kontrolünde. İçerisinde Ukraynalı santral çalışanları da bulunuyor.

6 nükleer reaktöre sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

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