Zarif'ten Netanyahu'ya : Yalancı çoban ağlıyor

İran Dışişleri Bakanı Zarif, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, 'Tahran’ın gizli bir bölgede nükleer silah geliştirdiği' iddiasını reddetti ve İsrail’in savaş için bahane aradığını söyledi.

B-takımı sadece savaş istiyor

Dışişleri Bakanı Zarif, Suudi Prens Bin Salman, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid’e ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ı B-Takımı olarak tanımlayarak, “Trump ve onun B-Takımı yalnızca savaş istiyor. Masum insanların kanı ve bir başka 7 trilyon dolar harcama pahasına” diye yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Orta Doğu’daki savaşlar için 7 trilyon dolar para harcadığını ve ülkenin lehine somut bir sonuç alamadığını söylemişti.

Netanyahu, İran'ın nükleer silah geliştirdiği gizli yerleri ifşa ettiklerini açıklamıştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın Abadeh şehrinde gizli bir alanda nükleer silah geliştirdiğini, ancak bölgenin açığa çıkarıldığını öğrendikten sonra tesisi tahrip ettiğini iddia etmişti.

DÜNYA Fox News yayınladı İsrail vurdu

DÜNYA Netanyahu'dan İran iddiası: Nükleer programın gizli bölgelerini ifşa ettik