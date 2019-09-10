Dünya Zariften Netanyahuya Yalancı çoban ağlıyor
ORTADOĞU

Zarif'ten Netanyahu'ya : Yalancı çoban ağlıyor

Zarif'ten Netanyahu'ya : Yalancı çoban ağlıyor

İran Dışişleri Bakanı Zarif, sosyal medya hesabından İsrail’in kendi nükleer cephaneliğine atıfta bulunarak “Asıl nükleer silahların sabihi olan yalancı çoban ağlıyor” paylaşımında bulundu. Zarif, mesajını kanıtlamak için 6 Ekim 1996 tarihli “İsrail’in gizli nükleer cephaneliği” başlıklı Sunday Times gazetesinin bir görselini de sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Merkezi DHA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, 'Tahran’ın gizli bir bölgede nükleer silah geliştirdiği' iddiasını reddetti ve İsrail’in savaş için bahane aradığını söyledi.

B-takımı sadece savaş istiyor

Dışişleri Bakanı Zarif, Suudi Prens Bin Salman, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid’e ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ı B-Takımı olarak tanımlayarak, “Trump ve onun B-Takımı yalnızca savaş istiyor. Masum insanların kanı ve bir başka 7 trilyon dolar harcama pahasına” diye yazdı.

  • ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Orta Doğu’daki savaşlar için 7 trilyon dolar para harcadığını ve ülkenin lehine somut bir sonuç alamadığını söylemişti.

Netanyahu, İran'ın nükleer silah geliştirdiği gizli yerleri ifşa ettiklerini açıklamıştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın Abadeh şehrinde gizli bir alanda nükleer silah geliştirdiğini, ancak bölgenin açığa çıkarıldığını öğrendikten sonra tesisi tahrip ettiğini iddia etmişti.

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