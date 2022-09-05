Dünya Zelenski Bayrağımız tekrar Kırımda dalgalanacak
AVRUPA

Zelenski: Bayrağımız tekrar Kırım’da dalgalanacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna bayrağının tekrar Kırım’da dalgalanacağını; ordunun, istihbaratın ve özel kuvvetlerin bu yönde adımlar attığını söyledi.

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Haber Merkezi DHA
Zelenski: Bayrağımız tekrar Kırım’da dalgalanacak
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski

Ulusa sesleniş konuşmasında 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’a ilişkin açıklamalarda bulunan Zelenski, “Ukrayna bayrağının ve özgür yaşamın tekrar Kırım'a döneceğine inanıyorum. Tüm topraklarımızı, insanlarımızı özgürleştireceğiz. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, istihbaratımız, özel kuvvetlerimiz bunun için şimdiden gerekli adımları atıyor. Bu adımlar duyulabilir. Herkes işgalcilerin Kırım'dan kaçmaya başladığını görebiliyor. Bu onlar için en doğru seçim. Kırım'a, Kırım'daki halkımıza özgürlüklerini iade edeceğiz, Kırım'ı kesinlikle Avrupa'nın en iyi, en rahat yerlerinden biri haline getireceğiz. Kırım bunu hak ediyor” dedi

“İYİ RAPORLAR GELİYOR”

Ordu komutanlarıyla görüştüğünü söyleyen Zelenski, kendisine verilen raporların iyi olduğunu belirterek, “Pazar günü Genelkurmay Başkanı ile bir toplantı yaptım. Pazar günü olmasına rağmen savaş sırasında tatil günü yoktur. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı, harekat bölgeleri komutanları ve istihbarat şefi raporlar verdi. Bunlar iyi raporlardı” ifadelerini kullandı.

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Zelenski'den yeni saldırı uyarısı
FOTOĞRAF 8
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, 24 Ağustos'ta 6. ayına girecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 24 Ağustos'un aynı zamanda, ülkenin Sovyetler Birliği'nden ayrılmasının 31. yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Zelenski, Rusya'nın \"özellikle çirkin bir girişimde\" bulunmayı deneyebileceği uyarısında bulundu.
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkedeki savaş 6. ayına yaklaşırken halka dikkatli olmaları çağrısı yaptı.
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Zelenski, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu dünya liderleri ile konuştuğunu, Rusya'nın bu hafta için farklı bir planı olabileceği konusunda bilgilendirdiğini söyledi.
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Ukrayna Lideri ayrıca Rusya'nın Mariupol'de Ukraynalı esir askerler için mahkeme düzenlediğini belirtti.
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Zelenski, Bu duruşmalar gerçekleşirse Ukrayna'nın hiçbir müzakereye katılmayacağını ifade etti.
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Ukrayna, Bağımsızlık Günü'ne hazırlanırken, ülkenin doğu ve güneyinde Rus saldırıları devam ediyor.
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Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesinde, batılı ülkelerin gönderdiği roketatar ve savunma sistemlerinin bulunduğu depoyu vurduklarını duyurdu.
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Avrupa'nın en büyük nükleer enerji santrali olan Zaporijya bölgesindeyse, Ukrayna ordusunun kullandığı, 100 tondan fazla akaryakıt bulunan bir deponun imha edildiği kaydedildi.
Zelenski'den yeni saldırı uyarısı
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, 24 Ağustos'ta 6. ayına girecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 24 Ağustos'un aynı zamanda, ülkenin Sovyetler Birliği'nden ayrılmasının 31. yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Zelenski, Rusya'nın "özellikle çirkin bir girişimde" bulunmayı deneyebileceği uyarısında bulundu.
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