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Dünya

Zelenski: Ortaklarımız bize güvence veriyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "ortaklarının", Ukrayna'nın yardım almaya devam edeceği ve kimsenin Ukrayna'yı terk etmeyeceği konusunda kendilerine güvence verdiğini bildirdi.

17:39 . 11/10/2023 Çarşamba
AA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski

Brüksel'e yaptığı ziyaret kapsamında Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile görüşen Zelenski, görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.


Belçikalı uzmanları, Ukraynalı pilotların ve teknik personelin eğitimine dahil ettiği için Belçika hükümetine teşekkür eden Zelenski,
"Bugün, Belçika'nın Ukrayna'ya F-16 uçakları sağlamaya hazır olduğuna ve 2025'te uçakların Belçika'dan teslim edileceğine dair karar alması çok önemli"
dedi.

Zelenskiy, yakınlarda oluşturulan IT koalisyonunun giderek geliştiğini ve Belçika'nın da bu koalisyona katıldığını belirtti.


Belçika'nın Ukrayna'nın Barış Formülü'nün birkaç maddesinin uygulanması üzerinde çalıştığını aktaran Zelenski, şunları söyledi:

"Belçika, Avrupa Birliği ve NATO entegrasyonu olmak üzere her iki cephede de ülkemizi destekliyor. Bunu takdir ediyoruz. Bugün burada tüm ortaklarımızla yaptığımız çalışmaların içeriğinden, ortaklarımızın ruh halinden Ukrayna'nın bir gün hem AB'nin hem de NATO'nun tam teşekküllü üyesi olacağının hissedildiğini açıkça söyleyebiliriz"


Zelenski, görüşmede, İsrail'deki durum ve bunun Ukrayna'yı nasıl etkileyebileceği konularını gündeme getirdiklerini vurgulayarak,
"Elbette ortaklarımız, Ukrayna'nın yardım almaya devam edeceği ve kimsenin Ukrayna'yı terk etmeyeceği konusunda bize güvence veriyor. Ortaklarımıza inanıyoruz ancak, hiç şüphesiz şunu söyleyebilirim ki ne kadar çok zorluk olursa, dikkatimizi o kadar çok dağıtmamız gerekir. Bu kesinlikle açık"
değerlendirmesini yaptı.

Görüşmede, Rusya'nın dondurulan varlıklarını, Rusya'nın saldırganlığından ve füze saldırılarından kaynaklanan zararı telafi etmek için şimdiden nasıl kullanabileceklerini ele aldıklarını belirten Volodimir Zelenski,
"Belçika'nın, Rus terörüne karşı savunmayı desteklemek üzere dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasına yönelik uygulamayı başlatan ilk ülke olması önemli. Fonlar, güvenlik için kullanılacak"
dedi.

Zelenski, toplam 1,7 milyar avroluk bu fonların ilkinin gelecek yıl kullanılacağını sözlerine ekledi.


Rusya Harkiv'e "İskender" tipi füzelerle saldırı düzenledi
Rusya Harkiv'e "İskender" tipi füzelerle saldırı düzenledi

Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv bölgesine 2 "İskender" tipi füzeyle saldırı düzenlediği, füzelerden birinin 3 katlı eve isabet ettiği bildirildi. Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde bölgeye 2 "İskender" tipi füzeyle saldırı düzenlediğini belirtti. Bir füzenin ana yola düşmesi sonucu çevredeki evlerin camlarının kırıldığını anlatan Sinegubov, ikinci füzenin de 3 katlı eve isabet ettiği bilgisini verdi. Saldırı sonucu 10 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini, biri bebek 23 kişinin yaralandığını kaydeden Sinegubov, olay yerindeki enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Öte yandan Sinegubov, Rusya'nın dün Kupyansk ilçesine bağlı Groza köyündeki sivil tesise düzenlediği füze saldırısı sonucu ölü sayısının 52'ye yükseldiği bilgisini paylaştı.


#Ukrayna
#Zelenski
#Belçika
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