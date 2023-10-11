Zelenski: Ortaklarımız bize güvence veriyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
Brüksel'e yaptığı ziyaret kapsamında Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile görüşen Zelenski, görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.
Zelenskiy, yakınlarda oluşturulan IT koalisyonunun giderek geliştiğini ve Belçika'nın da bu koalisyona katıldığını belirtti.
Belçika'nın Ukrayna'nın Barış Formülü'nün birkaç maddesinin uygulanması üzerinde çalıştığını aktaran Zelenski, şunları söyledi:
Zelenski, toplam 1,7 milyar avroluk bu fonların ilkinin gelecek yıl kullanılacağını sözlerine ekledi.