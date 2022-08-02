Dünya Zelenski Tahıl hasadımız yarı yarıya azaldı
AVRUPA

Zelenski: Tahıl hasadımız yarı yarıya azaldı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna’nın bu yılki tahıl hasadının, Rus işgali nedeniyle normal miktarının yarısı kadar olabileceğini söyledi.

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Zelenski: Tahıl hasadımız yarı yarıya azaldı
Volodimir Zelenski

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna’nın bu yılki tahıl hasadının, Rus işgali nedeniyle normal miktarının yarısı kadar olabileceğini söyledi. Zelenski’nin Volodimir Zelenski açıklaması, küresel kıtlık korkusunu yeniden gündeme getirdi. Twitter hesabından İngilizce paylaştığı gönderide Zelenski, “Ukrayna hasadı bu yıl iki kat daha az olma tehdidi altında. Ana hedefimiz Rus işgalinin neden olduğu küresel gıda krizini önlemek” dedi. Ukrayna liderinin aynı tweette paylaştığı videoya göre, 2021’de Ukrayna, buğday, mısır ve arpa da dahil olmak üzere 80 milyon metrik ton tahıl üreterek altı ay boyunca 400 milyon insanı beslemeye yetti. Videoda, bu yıl Ukrayna’nın bu miktarın yarısından daha azını hasat etme ve dünyaya gönderme yolunda olduğu belirtildi. Ukrayna, Rus işgalinden önce “Avrupa’nın ekmek sepeti” olarak adlandırılıyordu.

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