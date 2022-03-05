Dünya Zelenskiy ABDden daha fazla savunma desteği ve uçak istedi
AVRUPA

Zelenskiy ABD'den daha fazla savunma desteği ve uçak istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Kongre üyelerinden ülkesine daha fazla savunma desteği ve uçak talep etti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, "Yönetimin bunları sağlaması için elimden geleni yapacağım." dedi.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiy ABDden daha fazla savunma desteği ve uçak istedi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Zelenskiy'nin video konferans yoluyla ABD'li senatörler ve Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüştüğünü açıkladı.

Schumer'in Amerikan medyasına yaptığı açıklamaya göre, Zelenskiy görüşmede ülkesinin Rusya'ya karşı savunmasını güçlendirebilmek için şiddetle uçağa ihtiyacı olduğunu ve bu konuda ABD'nin yardım etmesini beklediklerini söyledi.

"SAĞLANMASI İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Toplam 280'den fazla senato ve meclis üyesinin görüşmeye katıldığını bildiren Schumer, "Bu uçaklara (Ukrayna'nın) ihtiyacı had safhada. Ben de yönetimin bunları sağlaması için elimden geleni yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Schumer, Kongrenin Ukrayna'ya insani ve savunma yardımı anlamında 10 milyar dolarlık pakete onay vereceğini ve Ukrayna halkını desteklemeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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ABD yönetimi Ukrayna'ya destek amacıyla 10 milyar dolarlık bir paket için Kongreye başvurmuş, kısa süre önce de 350 milyon dolarlık savunma yardımının Kiev'e gönderilmesini onaylamıştı.

Zelenskiy'nin uçuşa yasak bölge konusundaki talebine ise hem ABD hem de Avrupa ülkeleri, "Rusya ile olası bir savaşa neden olabileceği" gerekçesiyle sıcak bakmadıklarını açıklamıştı.

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