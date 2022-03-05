Zelenskiy ABD'den daha fazla savunma desteği ve uçak istedi

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Zelenskiy'nin video konferans yoluyla ABD'li senatörler ve Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüştüğünü açıkladı.

Schumer'in Amerikan medyasına yaptığı açıklamaya göre, Zelenskiy görüşmede ülkesinin Rusya'ya karşı savunmasını güçlendirebilmek için şiddetle uçağa ihtiyacı olduğunu ve bu konuda ABD'nin yardım etmesini beklediklerini söyledi.

"SAĞLANMASI İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Toplam 280'den fazla senato ve meclis üyesinin görüşmeye katıldığını bildiren Schumer, "Bu uçaklara (Ukrayna'nın) ihtiyacı had safhada. Ben de yönetimin bunları sağlaması için elimden geleni yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Schumer, Kongrenin Ukrayna'ya insani ve savunma yardımı anlamında 10 milyar dolarlık pakete onay vereceğini ve Ukrayna halkını desteklemeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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ABD yönetimi Ukrayna'ya destek amacıyla 10 milyar dolarlık bir paket için Kongreye başvurmuş, kısa süre önce de 350 milyon dolarlık savunma yardımının Kiev'e gönderilmesini onaylamıştı.

Zelenskiy'nin uçuşa yasak bölge konusundaki talebine ise hem ABD hem de Avrupa ülkeleri, "Rusya ile olası bir savaşa neden olabileceği" gerekçesiyle sıcak bakmadıklarını açıklamıştı.

OYNAT 00:59 Rusya Savunma Bakanlığı paylaştı: Herson bölgesinde bir askeri üs ele geçirildi Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Herson bölgesindeki bir askeri üssün kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askerlerinin Herson bölgesinde bulunan Radensk köyü yakınlarındaki Ukrayna askeri üssünün kontrolünü aldığı bildirildi.



Açıklamada, “Ukrayna askerleri üste, askeri teknik araçlar ve silahlarla bırakarak hızla pozisyonlarını terk etti.” ifadeleri kullanıldı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:26 Ukrayna'nın Özi şehrinde düşürülen Rus uçağının pilotu rehin alındı Ukrayna ordusu, Özi şehrinde Rus uçağını düşürdü. Uçaktan sağ çıkan pilot rehin alındı. Rusya'nın son 1 gün içerisindeki kayıpları 1 adet Su-30 savaş uçağı, 1 adet Su-34 savaş uçağı, 2 adet Su-25 savaş uçağı, 2 adet taarruz helikopteri, 1 adet Mi-8 nakliye helikopteri, 1 adet Orlan-10 İHA oldu. BiP'te paylaş

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OYNAT 09:54 Ukrayna’da sıcak dakikalar: Yeni Şafak ekibine silah doğrultan Ukrayna askerleri Türk olduklarını öğrenince yardımcı oldu Ukrayna'nın başkenti Kiev'in doğusunda yer alan Rusaniv kentine hareket eden, içinde Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz'ün de bulunduğu otomobile, bölgede radar kurulumu yapan Ukrayna birlikleri tarafından tehdit unsur sanılarak silah doğrultuldu. Takip edilerek bir süre sonra durdurulan ve polisler tarafından üst araması yapılan gazetecilere, Türk oldukları anlaşılınca Ukrayna güçleri tarafından yardımcı olundu. Ukrayna polisi, Türk gazetecilere Kiev'e kadar refakat etti. BiP'te paylaş

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