Zelenskiy Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Granada'ya geldi: Ukrayna'nın en büyük önceliği hava savunmasını güçlendirmektir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile savaşın başlamasının ardından ilk kez İspanya'ya geldi.





Öte yandan Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürüten İspanya'nın ev sahipliğinde 3'üncüsü düzenlenen AST'ye, 27 AB üyesi ile Avrupa'daki diğer 17 ülkenin devlet veya hükümet başkanları katılıyor.





I arrived in Granada, Spain, to take part in the European Political Community Summit.



Our joint goal is to ensure the security and stability of our common European home.



We are working together with partners on enhancing the European security architecture, particularly… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2023

Avrupa'nın geleceğiyle ilgili yol haritaları tartışılacak





Diplomatik kaynaklar, bir gün sürecek AST'de, çatışmalı bölgeler başta olmak üzere Avrupa'nın geleceğiyle ilgili yol haritalarının tartışılacağını, Karabağ'daki gelişmelerden dolayı Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın öncelikli olarak ele alınacağını duyurmuştu.





Ancak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Granada'da yapması öngörülen görüşme, Aliyev'in AST'ye katılmama kararı almasından dolayı iptal edildi.





Azerbaycan, Aliyev ve Paşinyan arasındaki toplantıya, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ın yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasını şart koymuş ancak bu kabul edilmeyince tepki göstererek AST'ye katılmama kararı almıştı.





Bu gelişme, bugün Granada'da düzenlenen AST'nin önemini düşürdü.





Granada'da toplanan liderler, daha önceden açıklanan "enerji, dijitalleşme ve çok taraflılık" konularında yapılacak yuvarlak masa toplantılarına katılıp, ikili görüşmeler yapacak.



