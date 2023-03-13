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Dünya

Zelenskiy: Bahmut’ta bir hafta içinde bin 100 Rus askeri öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, çatışmaların devam ettiği Bahmut kentinde 6 Mart'tan beri onlarca Rus ekipmanının ve 10'dan fazla Rus mühimmat deposunun imha edildiği ve bin 100 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

10:45 . 13/03/2023 Pazartesi
DHA
Zelenskiy Bahmut'taki Rus zayiatını aktardı

Zelenskiy Bahmut'taki Rus zayiatını aktardı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, akşam saatlerinde yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında çatışmaların sürdüğü Bahmut kentinde 6 Mart’tan bu yana 1100 Rus askerinin öldüğünü, 1500’ünün de yaralandığını duyurdu. Zelenskiy ayrıca, düzinelerce Rus ekipmanının imha edildiğini ve 10’dan fazla da Rus mühimmat deposunun yok edildiğini belirtti.



Zelenskiy ayrıca ülkedeki elektrik kesintilerinin durumuna dair de bilgi vererek dün itibariyle elektrik arzının teknik kabiliyetlerinin eski haline getirildiğini belirtti, “Harkiv’de elektrik var. Jitomir bölgesinde elektrik var. Enerji arzında sorun yaşayan tüm şehirler ve topluluklara yeniden elektrik verildi. Bunun için çalışan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Perşembe günkü Rus terör saldırısının sonuçlarının ortadan kaldırılmasında yer alan tüm onarım ekiplerine, yerel ve merkezi makamlara bu hafta için enerji mühendislerimize şükranlarımı sunmak istiyorum” dedi.


“600 megavata kadar enerji tasarrufu sağlıyor”



Öte yandan Ukrayna’da eski lambaların yeni LED lambalarla değiştirilme programının da aktif olarak uygulandığını vurgulayan Zelenskiy, “Ukraynalılar toplamda halihazırda 12 milyon LED lamba teslim aldı. Enerji tasarrufundan bahsetmişken, bu hacim 600 megavata kadar enerji tasarrufu yapmamızı sağlıyor. Bu, kabaca en güçlü nükleer santral ünitesinin üretiminin yarısından fazlasına eşdeğerdir. Lütfen bu lamba değişim programından yararlanın” şeklinde konuştu.


#Zelenskiy
#Bahmut
#çatışma
#Rus askeri
#etkisiz
1 saat önce
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Zelenskiy: Bahmut’ta bir hafta içinde bin 100 Rus askeri öldü
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