Zelenskiy: Duraklama ya da barış görüşmesi olamaz

"(Zirvede) Barış istediğimizi göstereceğiz ancak bu sadece Putin'in hazırlanması için bir duraklama olmayacak, hayır. Bunlar spesifiktir. Bir duraklama sadece bir duraklama olacak. Aslında savaşı sonlandıracak adımlar atılmalı, yalnızca eylemlerle."