Zelenskiy ile Trump telefonda görüştü

“Suikastçı, saldırıyı gerçekleştirmeden bir saatten daha fazla bir süre önce; güvenlik ekipleri tarafından ‘şüpheli bir karakter’ olarak tanımlandı. Yani, o andan itibaren artık o kişiyi gözden kaçırmamanız gerekirdi. (…) ABD Gizli Servis Direktörü Cheatle istifa etmelidir! Gizli Servis’in en üst kademesinin değiştirilmesine ihtiyacımız var…” *** FBI ve Gizli Servis’in senatörlere verdiği brifinge katılan Wyoming’in Cumhuriyetçi Senatörü John Barrasso, çıkışta Fox News’e aynen böyle dedi. *** Aynı