Dünya Zelenskiy Kırım ve Donbas cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz
AVRUPA

Zelenskiy: Kırım ve Donbas cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Kırım ve Donbas cumhuriyetlerinin tanınmasının tartışılabileceğini açıkladı. 'Putin'e bir mesajınız var mı?' sorusu üzerine Zelenskiy, "Bu savaşı durduracak gücü var. Bu savaşı başlatanın kendisi olduğuna inanmasa da savaşı durdurmak onun elinde olan bir şey bunu kesinlikle bilmeli" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Zelenskiy: Kırım ve Donbas cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz
Volodimir Zelenskiy

ABC News'ten David Muir'in sorularını yanıtlayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın devam eden askeri harekatı ve müzakere sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kırım ile Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tanınması olasılığına olumlu yanıt veren Zelenskiy, "Bunu tartışabilir ve oradaki insanların nasıl yaşayacakları konusunda bir uzlaşma bulabiliriz" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "Sadece Kiev'de değil kentin dış bölgelerinde de bombalanıyoruz' diyen Harkiv ve Maiupol gibi kentlerin de Rus bombalarının hedefi olduğunu belirtti.

Sıradan insanların Rus askerlerine karşı koyduğunun altını çizen Zelenski, 'Bugün buradayız yarın Polonya, Almanya... Bu iş çok ciddi' dedi.

'Biden'a en önemli şeyin hava güvenliği olduğunu söyledim. Çünkü bizi bombalıyorlar' diyen Ukrayna Lideri, 'Dün bir Rus füzesi Ahrkiv'de Üniversite binasını vurdu' dedi.

DOĞU'DAKİ CANAVAR

'Bugün bizim başımıza gelen yarın başkalarının da başına gelebilir' diyen Zelenski, 'Doğudaki canavar' olarak tanımladığı Rusya'nın saldırganlığının doymayacağının altını çizdi.

'İnsanlar ölüyor. Okullar, nükleer tesisler, kreşler bombalanıyor' diyen Zelenski, 'Putin'in savaş suçlusu olduğuna inanıyor musunuz?' sorusuna şu yanıtı verdi;

"Ben bu emirleri veren herkesin ve bu emirleri yerine getiren herkesin savaş suçlusu olduğuna inanıyorum."

'Ben ve ailemi öldürmek için ekipler gönderildi' diyen Zelenski, Kiev'i terk etmeyeceğinin altını çizdi.

PUTİN'E NET MESAJ

'Putin'e bir mesajınız var mı?' sorusu üzerine Zelenski, "Bu savaşı durduracak gücü var. Bu savaşı başlatanın kendisi olduğuna inanmasa da savaşı durdurmak onun elinde olan bir şey bunu kesinlikle bilmeli" dedi.


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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana ilk kez başkanlık ofisindeki masasının başından halka seslendi.

Zelenskiy, herkesin sahada savunmada olduğunu belirterek, 'Pazartesi gününün zor bir gün olduğunu söylerdik. Ülkemizde bir savaş var ve artık bizim için her gün pazartesi. Her günün, her gecenin böyle olmasına alıştık. Mücadelemizin, savunmamızın 12. günündeyiz. Herkes olması gereken yerde. Ben Kiev'deyim, ekibim de benimle.' dedi.





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