Dünya Zelenskiy kritik isimleri görevden aldı
AVRUPA

Zelenskiy kritik isimleri görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, çocukluk arkadaşı olan Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Bakanov ile Ukrayna Başsavcısı Venediktova'yı görevden aldığını duyurdu. Ukrayna aleyhine çalıştıkları iddiasıyla 60 güvenlik servisi çalışanı ve savcılık çalışanı da görevlerinden alındı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Zelenskiy kritik isimleri görevden aldı
​Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkenin Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı İvan Bakanov ve Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova'nın görevden alınması yönünde karar imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı'nın web sayfasında yayımlanan karara göre, Zelenskiy, çocukluk arkadaşı olan SBU Başkanı Bakanov ile Ukrayna Başsavcısı Venediktova'yı görevden aldı.

  • Zelenskiy imzaladığı başka bir kararla da Venediktova'nın yardımcısı Oleksiy Simonenko'yu başsavcı vekili olarak atadı.

651 VATANA İHANET DAVASI

Vladimir Zelenskiy, konuya ilişkin Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vatana ihanet nedeniyle ülkenin başsavcılık ve kolluk kuvvetlerinde bazı çalışanlara yönelik 651 ceza davasının kayıtlara geçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle, 60'tan fazla Güvenlik Servisi ve kolluk kuvvetleri çalışanı, işgal altındaki topraklarda kaldı ve devletimize karşı çalışıyor. Ukrayna güvenlik güçleri ve Rus istihbaratı çalışanları arasındaki iş birliği nedeniyle devletin ulusal güvenliğinin temellerine karşı kayda alınan bu suçlar, ilgili yöneticilerle ilgili ciddi sorular uyandırıyor. Her bir sorunun da cevabı bulunacaktır."

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